W skrócie Bogdan Święczkowski bezskutecznie próbował wejść do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, żądając otwarcia furtki i powołując się na uchwałę Sądu Najwyższego.

Po nieudanej próbie przejęcia kontroli nad budynkiem Święczkowski wraz z towarzyszącymi mu sędziami udał się do swojego mieszkania na ponad dwugodzinne spotkanie.

Kontrowersje budzi obecność Stanisława Piotrowicza na spotkaniu, gdyż został on niedawno wylosowany na rzecznika dyscyplinarnego w sprawie dotyczącej Bogdana Święczkowskiego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Bogdan Święczkowski w czwartek o wcześniejszej porze pojawił się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Towarzyszyli mu wiceprezes TK Bartłomiej Sochański, Stanisław Piotrowicz oraz Jarosław Wyrembak.

Na miejscu Święczkowski domagał się "otwarcia furtki i umożliwienia wejścia legalnemu prezesowi, wiceprezesowi, a także dwóm sędziom, na teren Trybunału oraz do budynku Trybunału".

Powołał się on na uchwałę Sądu Najwyższego dotyczącą zarządzeń w TK. - Wzywam funkcjonariuszy policji, żeby natychmiast pojawił się tutaj dowódca, który wami zawiaduje. Mam zamiar doręczyć mu to postanowienie, żeby je natychmiast wykonał (...). Jeśli się nie stawi, dopuszcza się przestępstwa - grzmiał Święczkowski.

Wobec braku reakcji jedna z osób mu towarzyszących przymocowała dokument do bramy Trybunału. - Będziemy najprawdopodobniej musieli poprosić o pomoc komornika, żeby opróżnić ten gmach - zagroził.

Spotkanie u Święczkowskiego. Kontrowersje budzi obecność Piotrowicza

Później - jak donosi "Fakt" - Święczkowski poszedł do sklepu, gdzie kupił wodę, napój gazowany i kilka batonów energetycznych. Następnie udał się do mieszkania.

Według relacji dziennika towarzyszyli mu Bartłomiej Sochański, Jarosław Wyrembak oraz Stanisław Piotrowicz. Z czasem do grona dołączył też pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński.

Spotkanie w mieszkaniu trwało nieco ponad dwie godziny.

Piotrowicz zajmie się sprawą Święczkowskiego. TK wylosował składy

Szczególne kontrowersje w kontekście spotkania budzi obecność Piotrowicza, który został niedawno wylosowany na rzecznika dyscyplinarnego w sprawie Święczkowskiego. Do składu orzekającego w tej sprawie wylosowano jeszcze Magdalenę Bentkowską, Macieja Taborowskiego i Krystiana Markiewicza.

Rzecznikiem dyscyplinarnym w sprawie dotyczącej Bartłomieja Sochańskiego wylosowany został Dariusz Szostek. Do składu sędziowskiego do rozpoznania tego zarządzenia wylosowani zostali: Maciej Berek, Anna Korwin-Piotrowska i Rafał Wojciechowski. Sędzia Korwin-Piotrowska poinformowała potem, że złoży wniosek o wyłączenie jej z tej sprawy.

30 października wieczorem przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym. Grupa przekazała, że sędzia wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Święczkowskiego i wiceprezesa Sochańskiego.

Korwin-Piotrowska przekazała, że zwołała Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, które odbyło się parę dni później. To właśnie na tym zgromadzeniu między innymi wylosowano sędziów do postępowań dyscyplinarnych wobec Święczkowskiego oraz Sochańskiego.

Źródło: "Fakt"



