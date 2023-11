Rada Krajowa Nowej Lewicy zdecydowała. Chodzi o koalicję

Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek, tłumaczył, że na Radzie Krajowej przedstawi "kulisy, co było do wynegocjowania w trakcie rozmów, a co było niemożliwe oraz jaka jest intencja zapisów, które znalazły się w dokumencie".