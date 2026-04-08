W skrócie Donald Tusk odniósł się w mediach społecznościowych do doniesień o tym, że szef węgierskiego MSZ miał przekazywać Rosji informacje o negocjacjach akcesyjnych UE z Ukrainą i Mołdawią.

Według portalu Politico węgierski rząd podpisał z Rosją porozumienie mające na celu zacieśnienie więzi gospodarczych, handlowych, energetycznych i kulturalnych.

Donald Tusk opublikował wpis, w którym zacytował słowa Viktora Orbana skierowane do Władimira Putina podczas spotkania w październiku 2025 roku.

"Minister Viktora Orbana zaoferował Siergiejowi Ławrowowi przesyłanie mu dokumentów UE za pośrednictwem węgierskiej ambasady w Moskwie" - czytamy we wpisie Tuska na platformie X. Lider KO określił te doniesienia mianem "naprawdę szokujących".

Wcześniej dziennikarze z portalu VSquare ujawnili, że węgierscy politycy przekazywali tajne informacje z wewnątrz Unii Europejskiej swoim rosyjskim odpowiednikom.

W efekcie dziennikarskiego śledztwa ujawniono stenogramy rozmowy ministra spraw zagranicznych Węgier Petera Szijjarto z szefem MSZ Rosji, Siergiejem Ławrowem.

Szijjarto zaoferował w niej przesłanie dokumentów UE przez ambasadę Węgier w Moskwie. Miały się w nich znajdować szczegóły negocjacji akcesyjnych Brukseli z Ukrainą i Mołdawią.

"Węgry na każdym kroku oferowały się Rosji jako coś na kształt piątej kolumny w Brukseli: Szijjarto był zawsze chętny do współpracy z Ławrowem i szukania jego rady (lub zgody) na działania niekorzystne dla UE i Ukrainy, ale bardzo korzystne dla Moskwy" - napisał portal VSquare.

Węgry zbliżają się do Rosji. Podpisano 12-punktowe porozumienie

Zagraniczne media donoszą, że premier Węgier coraz bardziej zwraca się w stronę Federacji Rosyjskiej. Świadczyć o tym ma dokument sporządzony przez Moskwę, do którego dotarła w środę redakcja Politico.

"Rząd węgierski podpisał z Rosją porozumienie mające na celu zacieśnienie więzi gospodarczych, handlowych, energetycznych i kulturalnych między obydwoma krajami" - czytamy.

Z dokumentów wynika też, że wśród uzgodnionych kwestii znalazło się zobowiązanie do "odwrócenia negatywnej tendencji w handlu dwustronnym". Chodzi o spadek transferu towarów, do czego przyczyniły się sankcje nałożone na Rosję przez Unię Europejską po wszczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie.

Oprócz tego, jak pisze Politico, podpisane dokumenty umożliwiają rosyjskim przedsiębiorstwom rozpoczęcie nowych projektów na Węgrzech, m.in. tych związanych z wodorem i energią elektryczną.

Tusk skrytykował Nawrockiego. W tle rozmowa Orbana z Putinem

We wtorek Donald Tusk opublikował inny wpis, uderzający w prezydenta oraz prezesa PiS.

"Orban zadeklarował Putinowi, że jest do jego usług w każdej kwestii. W tym też popieracie Orbana?" - zapytał premier na platformie X, zwracając się do Jarosława Kaczyńskiego i Karola Nawrockiego.

Donald Tusk w swoim wpisie odniósł się do ujawnionych przez agencję Bloomberga słów, jakie miał wypowiedzieć Viktor Orban podczas spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem 17 października 2025 roku.

- Wczoraj nasza przyjaźń osiągnęła tak wysoki poziom, że mogę pomóc w każdy możliwy sposób. W każdej sprawie jestem do dyspozycji - miał stwierdzić szef węgierskiego rządu.

Źródło: VSquare, Politico, Bloomberg

