"Naprawdę szokujące". Tusk uderza w węgierskiego ministra

Mateusz Balcerek

Premier odniósł się w swoich mediach społecznościowych do nowego skandalu ujawnionego na Węgrzech. "To naprawdę szokujące" - napisał Donald Tusk. Szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto miał przekazywać swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi informacje o negocjacjach akcesyjnych UE z Ukrainą i Mołdawią.

Premier Donald Tusk na tle flagi Unii Europejskiej
W skrócie

  • Donald Tusk odniósł się w mediach społecznościowych do doniesień o tym, że szef węgierskiego MSZ miał przekazywać Rosji informacje o negocjacjach akcesyjnych UE z Ukrainą i Mołdawią.
  • Według portalu Politico węgierski rząd podpisał z Rosją porozumienie mające na celu zacieśnienie więzi gospodarczych, handlowych, energetycznych i kulturalnych.
  • Donald Tusk opublikował wpis, w którym zacytował słowa Viktora Orbana skierowane do Władimira Putina podczas spotkania w październiku 2025 roku.
"Minister Viktora Orbana zaoferował Siergiejowi Ławrowowi przesyłanie mu dokumentów UE za pośrednictwem węgierskiej ambasady w Moskwie" - czytamy we wpisie Tuska na platformie X. Lider KO określił te doniesienia mianem "naprawdę szokujących".

Wcześniej dziennikarze z portalu VSquare ujawnili, że węgierscy politycy przekazywali tajne informacje z wewnątrz Unii Europejskiej swoim rosyjskim odpowiednikom.

W efekcie dziennikarskiego śledztwa ujawniono stenogramy rozmowy ministra spraw zagranicznych Węgier Petera Szijjarto z szefem MSZ Rosji, Siergiejem Ławrowem.

Szijjarto zaoferował w niej przesłanie dokumentów UE przez ambasadę Węgier w Moskwie. Miały się w nich znajdować szczegóły negocjacji akcesyjnych Brukseli z Ukrainą i Mołdawią.

"Węgry na każdym kroku oferowały się Rosji jako coś na kształt piątej kolumny w Brukseli: Szijjarto był zawsze chętny do współpracy z Ławrowem i szukania jego rady (lub zgody) na działania niekorzystne dla UE i Ukrainy, ale bardzo korzystne dla Moskwy" - napisał portal VSquare.

Węgry zbliżają się do Rosji. Podpisano 12-punktowe porozumienie

Zagraniczne media donoszą, że premier Węgier coraz bardziej zwraca się w stronę Federacji Rosyjskiej. Świadczyć o tym ma dokument sporządzony przez Moskwę, do którego dotarła w środę redakcja Politico.

"Rząd węgierski podpisał z Rosją porozumienie mające na celu zacieśnienie więzi gospodarczych, handlowych, energetycznych i kulturalnych między obydwoma krajami" - czytamy.

Z dokumentów wynika też, że wśród uzgodnionych kwestii znalazło się zobowiązanie do "odwrócenia negatywnej tendencji w handlu dwustronnym". Chodzi o spadek transferu towarów, do czego przyczyniły się sankcje nałożone na Rosję przez Unię Europejską po wszczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie.

Zobacz również:

Co zwycięstwo węgierskiej opozycji oznaczałoby dla Ukrainy? Na zdjęciu Peter Magyar
Świat

Z Węgier płyną ponure prognozy dla Ukrainy. "Proszę nie oczekiwać"

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

Oprócz tego, jak pisze Politico, podpisane dokumenty umożliwiają rosyjskim przedsiębiorstwom rozpoczęcie nowych projektów na Węgrzech, m.in. tych związanych z wodorem i energią elektryczną.

Tusk skrytykował Nawrockiego. W tle rozmowa Orbana z Putinem

We wtorek Donald Tusk opublikował inny wpis, uderzający w prezydenta oraz prezesa PiS.

"Orban zadeklarował Putinowi, że jest do jego usług w każdej kwestii. W tym też popieracie Orbana?" - zapytał premier na platformie X, zwracając się do Jarosława Kaczyńskiego i Karola Nawrockiego.

Donald Tusk w swoim wpisie odniósł się do ujawnionych przez agencję Bloomberga słów, jakie miał wypowiedzieć Viktor Orban podczas spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem 17 października 2025 roku.

- Wczoraj nasza przyjaźń osiągnęła tak wysoki poziom, że mogę pomóc w każdy możliwy sposób. W każdej sprawie jestem do dyspozycji - miał stwierdzić szef węgierskiego rządu.

Źródło: VSquare, Politico, Bloomberg

Zobacz również:

Węgry i Rosja zacieśniają współpracę. Podpisali kilkupunktowy plan
Świat

Węgry coraz bardziej idą na wschód. W tle 12-punktowy plan współpracy

Joanna Mazur
Joanna Mazur
"Polityczny WF": Kto ingeruje w wybory na Węgrzech?INTERIA.PL

