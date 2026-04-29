Napływają kolejne masy chłodnego powietrza. Po zmroku nawet -10 stopni

Jakub Wojciechowski

Nowa masa zimnego powietrza dotrze do Polski. Sprowadzi ją wyż Winfried, za sprawą którego doświadczymy szczególnie chłodnego dnia. Nie wszędzie termometry pokażą 10 stopni Celsjusza, w dodatku zanotujemy również opady deszczu ze śniegiem na nizinach. Po zmroku znowu trzeba się liczyć z przymrozkami, które lokalnie mogą być dwucyfrowe.

Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem w Polsce. W środę mogą wystąpić na południu i wschodzie
Miejscami na północy i wschodzie może popadać słaby deszcz lub deszcz ze śniegiem - wynika z prognozy pogody IMGW na środęJakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W nocy przymrozki znowu mocno zaznaczyły swoją obecność w wielu miejscach, a najsilniejsze były w Szczecinku, gdzie osiągnęły -4,4 st. C. Rano wciąż było mroźnie i o godz. 7:00 w Lęborku zanotowano -2,7 st. C. W środę wciąż będzie chłodno, w dodatku nie wszędzie słonecznie - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lokalnie popada deszcz ze śniegiem.

Pogoda spokojna, ale niezbyt przyjemna. Zwłaszcza na wschodzie

Dzięki wyżowi Winfried środa przeważnie będzie pogodna i bezchmurna. Warunki pogorszą się na północy i we wschodniej połowie Polski. Tam w wielu miejscach może popadać słaby deszcz, również wymieszany ze śniegiem.

Najchłodniej w środę będzie na północnym wschodzie, w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz na terenach podgórskich i tam nie będzie więcej niż 7 stopni Celsjusza w najcieplejszych godzinach dnia.

Środa będzie chłodnym dniem w całej Polsce. Największa ujemna anomalia temperatury wystąpi na wschodzieWXChartsmateriał zewnętrzny

Na pozostałych terenach będzie niewiele cieplej, bo około 10-12 stopni, a na krańcach zachodnich możemy się spodziewać do 14-15 st. C.

Wiatr miejscami będzie porywisty, choć przeważnie słaby i umiarkowany, lokalnie może obniżać temperaturę odczuwalną. Najmocniej powieje wysoko w Sudetach: do 70 km/h.

Zobacz również:

Majówka 2026 zapowiada się na gorącą w całej Polsce. Ciepło zacznie się robić od 1 maja, zaś 3 maja może być najcieplejszym dniem od początku roku
Polska

Gorąca fala coraz bliżej Polski. Zacznie zalewać kraj podczas majówki

Po zmroku nadejdzie kolejna fala zimna. Największy mróz na południu

Chociaż rano z powodu niskich temperatur w wielu miejscach panować będą niekorzystne warunki, w ciągu dnia warunki się poprawą. Z czasem w całej Polsce pogoda zacznie korzystnie wpływać na nasz organizm, choć lokalnie, z powodu mocniejszych porywów wiatru warunki mogą osłabnąć do obojętnych.

W ciągu dnia warunki przeważnie będą korzystne, choć lokalnie może je osłabiać silniejszy wiatrIMGWmateriał zewnętrzny

Noc ze środy na czwartek przyniesie kolejny szybki spadek temperatur. Wrócą przymrozki: temperatura w większości regionów wyniesie od -3 do jednego stopnia powyżej zera.

Najzimniej będzie na terenach podgórskich Karpat, gdzie zanotujemy -5, a lokalnie w dolinach nawet około -10 stopni Celsjusza - informuje IMGW.

Zobacz również:

Zielone wiry na Bałtyku to efekt zakwitu glonów
Polska

Niepokojące zjawisko na Bałtyku. Na pierwszy rzut oka wygląda pięknie

Alicja Krause
Alicja Krause

-----

Najnowsze