Napływają kolejne masy chłodnego powietrza. Po zmroku nawet -10 stopni
Nowa masa zimnego powietrza dotrze do Polski. Sprowadzi ją wyż Winfried, za sprawą którego doświadczymy szczególnie chłodnego dnia. Nie wszędzie termometry pokażą 10 stopni Celsjusza, w dodatku zanotujemy również opady deszczu ze śniegiem na nizinach. Po zmroku znowu trzeba się liczyć z przymrozkami, które lokalnie mogą być dwucyfrowe.
W nocy przymrozki znowu mocno zaznaczyły swoją obecność w wielu miejscach, a najsilniejsze były w Szczecinku, gdzie osiągnęły -4,4 st. C. Rano wciąż było mroźnie i o godz. 7:00 w Lęborku zanotowano -2,7 st. C. W środę wciąż będzie chłodno, w dodatku nie wszędzie słonecznie - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lokalnie popada deszcz ze śniegiem.
Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store
Pogoda spokojna, ale niezbyt przyjemna. Zwłaszcza na wschodzie
Dzięki wyżowi Winfried środa przeważnie będzie pogodna i bezchmurna. Warunki pogorszą się na północy i we wschodniej połowie Polski. Tam w wielu miejscach może popadać słaby deszcz, również wymieszany ze śniegiem.
Najchłodniej w środę będzie na północnym wschodzie, w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz na terenach podgórskich i tam nie będzie więcej niż 7 stopni Celsjusza w najcieplejszych godzinach dnia.
Na pozostałych terenach będzie niewiele cieplej, bo około 10-12 stopni, a na krańcach zachodnich możemy się spodziewać do 14-15 st. C.
Wiatr miejscami będzie porywisty, choć przeważnie słaby i umiarkowany, lokalnie może obniżać temperaturę odczuwalną. Najmocniej powieje wysoko w Sudetach: do 70 km/h.
Po zmroku nadejdzie kolejna fala zimna. Największy mróz na południu
Chociaż rano z powodu niskich temperatur w wielu miejscach panować będą niekorzystne warunki, w ciągu dnia warunki się poprawą. Z czasem w całej Polsce pogoda zacznie korzystnie wpływać na nasz organizm, choć lokalnie, z powodu mocniejszych porywów wiatru warunki mogą osłabnąć do obojętnych.
Noc ze środy na czwartek przyniesie kolejny szybki spadek temperatur. Wrócą przymrozki: temperatura w większości regionów wyniesie od -3 do jednego stopnia powyżej zera.
Najzimniej będzie na terenach podgórskich Karpat, gdzie zanotujemy -5, a lokalnie w dolinach nawet około -10 stopni Celsjusza - informuje IMGW.
-----