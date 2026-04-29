W nocy przymrozki znowu mocno zaznaczyły swoją obecność w wielu miejscach, a najsilniejsze były w Szczecinku, gdzie osiągnęły -4,4 st. C. Rano wciąż było mroźnie i o godz. 7:00 w Lęborku zanotowano -2,7 st. C. W środę wciąż będzie chłodno, w dodatku nie wszędzie słonecznie - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lokalnie popada deszcz ze śniegiem.

Pogoda spokojna, ale niezbyt przyjemna. Zwłaszcza na wschodzie

Dzięki wyżowi Winfried środa przeważnie będzie pogodna i bezchmurna. Warunki pogorszą się na północy i we wschodniej połowie Polski. Tam w wielu miejscach może popadać słaby deszcz, również wymieszany ze śniegiem.

Najchłodniej w środę będzie na północnym wschodzie, w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz na terenach podgórskich i tam nie będzie więcej niż 7 stopni Celsjusza w najcieplejszych godzinach dnia.

Środa będzie chłodnym dniem w całej Polsce. Największa ujemna anomalia temperatury wystąpi na wschodzie WXCharts materiał zewnętrzny

Na pozostałych terenach będzie niewiele cieplej, bo około 10-12 stopni, a na krańcach zachodnich możemy się spodziewać do 14-15 st. C.

Wiatr miejscami będzie porywisty, choć przeważnie słaby i umiarkowany, lokalnie może obniżać temperaturę odczuwalną. Najmocniej powieje wysoko w Sudetach: do 70 km/h.

Po zmroku nadejdzie kolejna fala zimna. Największy mróz na południu

Chociaż rano z powodu niskich temperatur w wielu miejscach panować będą niekorzystne warunki, w ciągu dnia warunki się poprawą. Z czasem w całej Polsce pogoda zacznie korzystnie wpływać na nasz organizm, choć lokalnie, z powodu mocniejszych porywów wiatru warunki mogą osłabnąć do obojętnych.

W ciągu dnia warunki przeważnie będą korzystne, choć lokalnie może je osłabiać silniejszy wiatr IMGW materiał zewnętrzny

Noc ze środy na czwartek przyniesie kolejny szybki spadek temperatur. Wrócą przymrozki: temperatura w większości regionów wyniesie od -3 do jednego stopnia powyżej zera.

Najzimniej będzie na terenach podgórskich Karpat, gdzie zanotujemy -5, a lokalnie w dolinach nawet około -10 stopni Celsjusza - informuje IMGW.

