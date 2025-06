Napisali list do biskupów. "Nasza sprawa nie przestała istnieć"

List podpisany przez Tośkę Szewczyk, Jakuba Pankowiaka i Roberta Fidurę - trzy osoby wykorzystane seksualnie w dzieciństwie przez księży - został skierowany do polskich biskupów w związku ze zbliżającym się 401. Zebraniem Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które od wtorku do czwartku będzie obradować w Katowicach.

Skrzywdzeni przypomnieli o postulatach , o których pisali w poprzednim liście do biskupów z maja 2024 r.

"Pragniemy stanowczo przypomnieć - nasza sprawa nie przestała istnieć . Pomimo naszego listopadowego spotkania i późniejszego listu skierowanego, wspólnie z niektórymi z was, do Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, wiele kluczowych kwestii dotyczących osób skrzywdzonych w Kościele pozostaje wciąż nierozwiązanych" - ocenili.

Apelują do Konferencji Episkopatu Polski. "Nie jesteśmy kwestią ani tematem"

"Apelujemy: nie traktujcie nas jedynie jako tematu, który można odłożyć na później, gdy pojawią się sprawy uznane za bardziej pilne. Nie sprowadzajcie nas jedynie do niewygodnej kwestii, którą od czasu do czasu trzeba się zająć, żebyśmy nie robili zbyt dużego zamieszania. Nie jesteśmy kwestią ani tematem. Jesteśmy waszymi siostrami i braćmi " - podkreślili autorzy listu.

Sygnatariusze przywołali jeden z postulatów z maja 2024 r., dotyczący zawieszenia abp. Tadeusza Wojdy w pełnieniu obowiązków przewodniczącego KEP do czasu wyjaśnienia zarzucanych mu zaniedbań, a w przypadku potwierdzenia zarzutów - usunięcie go z funkcji przewodniczącego .

"Wyrażamy wdzięczność tym spośród was, którzy, kierując się wrażliwością i zrozumieniem wobec osób dotkniętych przemocą (...), angażowali się i nadal angażują w działania na rzecz powołania komisji interdyscyplinarnej. Ufamy, że decyzja podjęta podczas marcowego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski nie była jedynie zabiegiem odraczającym realizację tego zobowiązania w nieskończoność" - stwierdzili.

List do biskupów. Piszą o relacjach osób skrzywdzonych

Autorzy listu zapowiedzieli, że będą przypominać o tej sprawie tak długo, jak będzie to konieczne, do momentu aż obiecana ponad dwa lata temu komisja rzeczywiście powstanie.

"Pytanie osoby pokrzywdzonej o termin ostatniej spowiedzi, proponowanie jako miejsca spotkania pokoju z zatrzaskiwanymi drzwiami, do którego klucz ma jedynie delegat, sugerowanie konieczności dochowania tajemnicy, plotkowanie na temat osób pokrzywdzonych w kurii, sugerowanie, że ujawnienie sprawy będzie powodem zgorszenia, nakładanie na sprawcę pokuty w postaci wyjazdu w miejsce, w którym co roku spędzał wakacje - to tylko niektóre z przykładów zachowań urzędników kościelnych, które miały miejsce w ostatnich tygodniach i które znamy z relacji osób skrzywdzonych" - stwierdzili.