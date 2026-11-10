W skrócie ABW ustaliła, że napis "GGER" na szafce sprawcy oznacza "Good Game Elliot Rodger" i jest odniesieniem do masakry w Kalifornii z 2014 roku, w której zginęło sześć osób.

Śledczy wskazują na podobieństwa między zamachami: sprawcy zaczynali od ataku w miejscu zamieszkania, a następnie strzelali do przypadkowych osób, posiadając sporą ilość amunicji.

Z komputera sprawcy wynika, że interesował się on seryjnymi mordercami, takimi jak Anders Breivik czy Ted Kaczynski, a szef MSWiA wspomniał o jego fascynacji ideologiami.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

ABW odczytała napis na szafce w pracy Michała Oksińskiego. Z ustaleń wynika, że skrót "GGER" oznacza "Good Game Elliot Rodger". Odnosi się on do masakry z Kalifornii z 2014 roku. Wówczas 22-letni Elliot Rodger zabił sześć osób i ranił 14 na terenie kampusu Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara.

Rodger zaatakował studentów w akademiku. Później nagrał wideo, gdzie wyjaśnił swoje motywy - twierdził, że nie podoba się kobietom i obwiniał je o bycie prawiczkiem. Następnie wsiadł do auta i strzelał z niego do przypadkowych osób, niektórych potrącając. Ostatecznie odebrał sobie życie podczas interwencji policji. Zostawił po sobie manifest, w którym pisał o potrzebie "oczyszczenia świata z popędu seksualnego".

Zamachy w Krakowie i Kalifornii. "Widać podobieństwa"

- Analizując zamach w USA i w Krakowie, widać podobieństwa, najpierw zabicie osób mieszkających w tym samym budynku lub mieszkaniu, potem wyjazd czarnym samochodem w miasto i strzelanie do przypadkowych osób - wskazuje anonimowe źródło Onetu.

Rozmówca portalu dodaje, że zarówno Oksiński, jak i Roger, mieli przy sobie ponad 500 sztuk amunicji. - Nie wiemy, jak dokładnie wizję swojego ataku miał sprawca z Krakowa, ale musiał zdawać sobie sprawę, że prędzej czy później zostanie zatrzymany przez policję - zaznacza wspomniane źródło, dodając, że masakra w Krakowie mogłaby mieć większą skalę, gdyby sprawca działał dłużej.

Zamachowiec z Krakowa zafascynowany mordercami

Z ustaleń wspomnianego portalu wynika również, że śledczy uzyskali dostęp do komputera Oksińskiego. Zamachowiec od tygodni wyrażał zainteresowanie seryjnymi mordercami. Wyszukiwał informacji o Andersie Breiviku, Charlesie Mansonie i Tedzie Kaczynskim.

W sobotę Marcin Kierwiński, szef MSWiA, powiedział, że sprawca zamachu w Krakowie był "zafascynowany skrajnie prawicowymi ideologiami". Z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wspominał na antenie Radia Kraków o silnym wątku prawicowego ekstremizmu w działaniach sprawcy.

Prokuratura zaznacza jednak, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o motywach 24-letniego zamachowcy. W podobnym tonie wypowiadał się Żurek w TVP. - Nie chcę ujawniać materiałów z postępowania, ale mamy pewne dowody, które rzucają głębsze światło na cały ten dramat - podkreślał minister.



