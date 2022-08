Napis na kamieniu zachwycił Terleckiego. Internautów już mniej

"Sucha Struga, Beskid Sądecki. Naśladowanie wskazane" - napisał Ryszard Terlecki na Twitterze. Do wpisu dodał zdjęcie kamienia ze wspomnianego miejsca, na którym ktoś napisał: Niech żyje PiS (a dokładnie P. i S. - przyp. red.).

Podobne spostrzeżenie miał również inny polityk partii rządzącej - senator Włodzimierz Bernacki. Tym razem identyczny napis znalazł się na bliżej nieznanej blaszanej budzie, której lokalizacji nie znamy. "To już pospolite ruszenie" - ocenił.

Internauci dostrzegają inne znaki

Nie wszyscy internauci podzielają jednak entuzjazm przedstawicieli władzy. "Czyżby zachęcał Pan Marszałek do dewastacji przyrody? A jak ktoś to napisze na murze np. kościoła, to potępicie czy nie?" - napisała posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.

Część osób wskazywała, że malunek na kamieniu wygląda na świeży i zasugerowała, że zdjęcie zrobiono tuż po wykonaniu napisu. "Skąd oni was biorą? PRL reaktywacja?" - pyta inny użytkownik.

Większość komentujących zarzuciła wicemarszałka Sejmu napisami o zupełnie innej treści. Popularne po protestach kobiet hasło składające się z ośmiu gwiazdek wciąż można znaleźć na wielu murach i wiatach przystanków autobusowych. Internauci podzielili się wszystkimi obrazami z polskich ulic, które im tylko wpadły w oko.