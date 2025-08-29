W skrócie Rosną napięcia między premierem Tuskiem a prezydentem Nawrockim, zwłaszcza w kontekście polityki wobec uchodźców z Ukrainy oraz polityki zagranicznej.

Ekspertki - wypowiadające się dla "Financial Times" podkreślają, że trwa walka o wpływy i władzę, zamiast efektywnego podziału obowiązków między liderów państwa.

Prezydent Nawrocki wykorzystuje rosnące nastroje antyimigranckie oraz blokuje inicjatywy rządu, co może destabilizować rządy Tuska i prowadzić do dalszych konfliktów.

W opinii gazety "Financial Times", jak dotąd "szczytowym momentem" relacji między politykami było pierwsze spotkanie, do którego doszło 14 sierpnia, które Tusk podsumował, że udało im się dojść do porozumienia w jednej sprawie, że "mamy kochane rodziny i fantastyczne dzieci".

Jak relacjonuje "FT", Nawrocki tuż po objęciu prezydentury szybko zawetował ustawy rządowe, w tym tę dotyczącą świadczeń dla uchodźców z Ukrainy.

"Rzucił również wyzwanie Tuskowi w kwestii tego, kto powinien kierować polityką zagraniczną i być partnerem do rozmów z Donalda Trumpa" - pisze dziennik.

"Gra o władze" w Polsce. Media piszą o relacji Tuska z Nawrockim

Prof. Monika Sus z Polskiej Akademii Nauk powiedziała w rozmowie z "FT", że politycy powinni podzielić między sobą pracę, gdzie "Tusk zająłby się europejskimi partnerami, a Nawrocki administracją amerykańską".

W opinii politolożki, zamiast tego trwa w Polsce "gra o władzę". Obecna sytuacja martwi rozmówczynię "FT", szczególnie jeśli chodzi o polską politykę zagraniczną, także w odniesieniu do Ukrainy.

Dziennik zwrócił uwagę, że "Nawrocki, 42-letni historyk, a obecnie polityk, wykorzystuje rosnące nastroje antyimigranckie i zmęczenie uchodźcami, aby zaznaczyć swoją obecność wśród prawicowej opozycji w Polsce, w której od dawna dominuje starzejący się lider PiS, Jarosław Kaczyński".

W rozmowie z gazetą prof. Agnieszka Kasińska-Metryka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oceniła, że Nawrocki, będąc politycznym nowicjuszem, ma "ogromne aspiracje - i chce być prezydentem przez dwie kadencje". Według politolożki "Tusk ma duży problem, gdyż poparcie dla niego spada, obietnice pozostają niespełnione, a Nawrocki blokuje każdą ustawę".

"Financial Times": Napięcia między Tuskiem a Nawrockim rosną

W artykule "FT" czytamy, że "napięcia między Tuskiem a Nawrockim zaostrzają się także w kwestii budżetu na 2026 rok, gdyż rząd walczy o utrzymanie rekordowych wydatków na obronę, nie łamiąc przy tym unijnych zasad fiskalnych".

Jednocześnie przytoczono zapowiedź prezydenta dotyczącą zawetowania ustawy, która podwyższyłaby podatki na alkohol i cukier. Według brytyjskiej gazety jest to przykład "wywierania presji na Tuska, aby dokonał dalszych cięć wydatków lub wykorzystał środki finansowe gdzie indziej".

"Choć Tusk ma większość w parlamencie, a prezydent nie może zawetować budżetu, to Nawrocki mógłby skierować go do Trybunału Konstytucyjnego, w którym zasiadają sędziowie z PiS" - spekuluje dziennik. Przywołuje on komentarz prof. Kasińskiej-Metryki, która powiedziała, że "celem Nawrockiego jest zniszczenie tego rządu, a niezaakceptowanie budżetu sprawi, że cel ten będzie coraz bardziej realistyczny".

