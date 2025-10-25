Pod koniec konwencji Prawa i Sprawiedliwości, którą zorganizowano w Katowicach pod hasłem "Myśląc Polska", głos zabrał prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS ocenił, że dzisiaj "Polska wymaga wielkiej zmiany". - Tym razem wybory nie mogą być wyborami odnoszącymi się do ekipy, która ma rządzić. To musi być wybór miedzy dwoma opcjami - mówił.

Konwencja PiS. Kaczyński: Trzeba zacytować komunistycznego poetę

Zdaniem Kaczyńskiego jedna z tych opcji "prowadzi do nieszczęścia", a kolejne "nie są niestety przez rządzących podejmowane, ale mogą mogą prowadzić do wielkiego sukcesu naszego narodu".

- Mówimy o tym, że Polska osiągnęła najwyższy poziom rozwoju w relacji do krajów najbardziej rozwiniętych w Europie w swoich dziejach i że to jest wielki sukces. Tak, to jest sukces, ale trzeba zacytować wybitnego, komunistycznego poetę, chociaż nie był sensu stricte komunistą (Władysława Broniewskiego - red.) i jego poemat "Mazowsze": To za mało, za mało - kontynuował prezes PiS.

W ocenie Jarosława Kaczyńskiego "musimy osiągnąć poziom najbardziej rozwiniętych państw, bo nam się to należy".

- Nasza historia wskazuje na to, że nam się to należy. Musimy też dlatego (osiągnąć poziom rozwiniętych państw - red.), bo nie można marnować szans. Dziś jest czas marnowania szans, musimy go skończyć. Musimy naszą szansę wykorzystać - apelował ze sceny polityk.

Prezes PiS dodał, że - jego zdaniem - to spotkanie pokazuje, iż "to nie jest marzenie, to nie jest bujanie w obłokach, odrywanie się od rzeczywistości, ale realna możliwość".

Kaczyński: Musimy wygrać wybory, musimy zbudować program, który będzie temu służył

Przemawiając do zgromadzonych w Katowicach Jarosław Kaczyński zaznaczył też, że muszą wygrać wybory.

- Musimy zbudować program, który będzie temu służył i który jedocześnie będzie propozycją, która zwraca się do wszystkich najważniejszych grup naszego społeczeństwa - dodał.

Jednym z przykładów, jaki podał prezes PiS, miałoby być ułatwienie spraw związanych z podatkami, co - jak zaznaczył - miałoby być głównie skierowane do przedsiębiorców.

- Oni mówią, bo nie chcę powiedzieć, że gadają, a my robimy, mamy pomysły. To jest nasza siła i możemy jej użyć dla dobra Polski - dodał Kaczyński, uderzając tym samym w koalicję rządzącą.

