Akcja zakończyła się dwoma aresztowaniami (jednym aresztem wstępnym we Francji i jednym w Hiszpanii), wydano osiem nakazów aresztowania (sześć w Niemczech, jeden we Francji i jeden w Hiszpanii), przeszukano 24 domy (dwa w Czechach, jeden we Francji, trzy w Niemczech, pięć we Włoszech, 12 w Hiszpanii, jeden w Polsce), przesłuchano 13 osób (dwie w Niemczech, jedną we Francji, cztery we Włoszech, jedną w Polsce i pięć w Hiszpanii).