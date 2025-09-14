Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Nalot dronów zwrotem w polskiej polityce? Eksperci nie mają złudzeń

Kamila Baranowska

Kamila Baranowska

Czy nalot rosyjskich dronów i to, jak zareagowali na nie poszczególni liderzy, będzie miało przełożenie na politykę? Zapytaliśmy politologów, czy premier Donald Tusk może liczyć na "efekt flagi" i jak odczytywać chwilowy rozejm między rządem a prezydentem. - Pojawienie się kilkunastu dronów (...) nie jest w stanie przykryć realnych podziałów społecznych i politycznych - ocenia dla Interii prof. Rafał Chwedoruk.

Według politologów odsunięcie sporów politycznych w obliczu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nie przełoży się na długofalowe relacje pomiędzy rządem a prezydentem
Według politologów odsunięcie sporów politycznych w obliczu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nie przełoży się na długofalowe relacje pomiędzy rządem a prezydentemZbyszek Kaczmarek /Agencja Forum / Deposit East News

W skrócie

  • Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, co na chwilę odsunęło polityczne spory między rządem a prezydentem.
  • Politycy zadeklarowali współpracę i wspólne podejmowanie decyzji dotyczących bezpieczeństwa, jednak szybko powróciły wzajemne oskarżenia między rządem a opozycją.
  • Eksperci przewidują, że chwilowy "„efekt flagi" nie wpłynie trwale na notowania rządu, a istotne podziały polityczne i społeczne szybko dadzą o sobie z powrotem znać.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Nie milkną echa po tym, jak ponad dwadzieścia rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września. Polskie lotnictwo we współpracy z sojusznikami NATO zestrzeliło część dronów. Początkowo komunikowano, że naszą przestrzeń naruszyło 19 maszyn.

Rosyjskie drony nad Polską. Polityczne spory zeszły na dalszy plan

Wszystko to działo się chwilę po pełnym napięć czasie, gdy rząd i Pałac Prezydencki przerzucali się złośliwościami wokół wizyty głowy państwa w Waszyngtonie. Rząd zarzucał prezydentowi Karolowi Nawrockiemu brak zaproszenia MSZ do udziału w delegacji, a Pałac Prezydencki miał za złe rządowi wydawanie prezydentowi rządowych instrukcji przed wyjazdem.

Wlot rosyjskich dronów zepchnął tamte spory na dalszy plan. Premier i prezydent zadeklarowali współpracę, ogłaszając, że decyzje w sprawie bezpieczeństwa podejmują wspólnie. Tak też przedstawili m.in. decyzję o uruchomieniu art. 4. NATO, dotyczącego konsultacji z sojusznikami.

Zobacz również:

Donald Tusk ostrzega przed działaniami Moskwy w mediach społecznościowych
Polska

"To test na patriotyzm". Donald Tusk ostrzega przed działaniami Moskwy

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Szybko okazało się, że zapewnienia o harmonijnej współpracy nie przetrwały próby czasu. Już w sobotę Donald Tusk skrytykował w ostrych słowach PiS i Konfederację za uleganie rosyjskim narracjom. Co ciekawe, dodał jednak, że politycy tych partii propagują rosyjskie przekazy "wbrew temu, co mówią polskie służby, wojsko, prezydent i premier".

    "Narasta fala prorosyjskich nastrojów i niechęci do walczącej Ukrainy, kreowanych przez Kreml na bazie autentycznych lęków i emocji. Rolą polityków jest zatrzymanie tej fali, nie płynięcie na niej. To test na patriotyzm i dojrzałość całej polskiej klasy politycznej" - napisał premier w mediach społecznościowych. "W PiS i Konfederacji trwa dyskusja, czy drony to prowokacja Ukrainy, polskiego rządu czy pomyłka. Wbrew temu, co mówią polskie służby, wojsko, prezydent i premier" - dodał.

    Natychmiast premierowi odpowiedział Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS i były minister obrony narodowej. "Pisze to (chodzi o wpis premiera - red.) człowiek, który nazywał Putina swoim człowiekiem w Moskwie, doprowadził do tego, że przez lata obowiązywała doktryna na linii Wisły, rządził Polską, gdy zlikwidowano ponad 600 jednostek Wojska Polskiego" - wyliczał Błaszczak. "Gdyby do takiej samej sytuacji, jak 10 września, doszło za czasów rządu PiS, Donald Tusk rozpętałby polityczne piekło, które w 100 proc. spełniłoby oczekiwania Putina czyli chaos, destabilizacja i pogłębienie wewnętrznego konfliktu" - dodał polityk PiS.

    Pojednanie między PiS a PO tylko na chwilę

    Politolog prof. Rafał Chwedoruk, gdy pytamy go o to, jak w tej sytuacji interpretować zapewnienia o współpracy i jedności, odpowiada, że bez większych złudzeń. Mówi, że od początku przewidywał, że "będzie jak zawsze".

    - Najpierw mieliśmy sygnały wysyłane przez rządzących i opozycję, że w obliczu zagrożenia potrafią współpracować, zapewnienia o jedności, manifestacje w sferze gestów, bo takie było w tamtym momencie oczekiwanie społeczne i politycy mieli tego świadomość - wyjaśnia.

    - Wiadomo było, że będzie jak ze słynnym pojednaniem kibiców Wisły Kraków i Cracovii po śmierci Jana Pawła II. Wtedy przetrwało ono jakieś 48 godzin. Pojawienie się kilkunastu dronów w przestrzeni powietrznej nie jest w stanie przykryć realnych podziałów społecznych i politycznych, które partie muszą obsłużyć - wyjaśnia prof. Chwedoruk.

    Zobacz również:

    W "Politycznym WF-ie" o rozmowie prezydentów Polski i USA na temat wtargnięcia rosyjskich dronów. Jak na stanowisko Amerykanów zareagowano w Warszawie?
    Polska

    Kulisy rozmowy Trumpa z Nawrockim. "Spodziewaliśmy się dużo więcej"

    Piotr Witwicki
    Marcin Fijołek
    Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

      Rozmówca Interii dodaje przy okazji, że prezydent i premier są dziś uosobieniem trwającego od lat sporu miedzy PiS a Platformą i w ich politycznym interesie jest i będzie, by ten spór podtrzymywać.

      Pojawienie się kilkunastu dronów w przestrzeni powietrznej nie jest w stanie przykryć realnych podziałów społecznych i politycznych, które partie muszą obsłużyć 
      politolog prof. Rafał Chwedoruk

      - Karol Nawrocki wygrał wybory tylko dzięki temu, że zjednoczył wokół siebie bardzo różne grupy wyborców, które głosowały na niego w sprzeciwie wobec nawet nie tyle samego Rafała Trzaskowskiego, co przede wszystkim Donalda Tuska. Gdyby prezydent nagle definitywnie, a nie tylko na chwilę, wyszedł z roli głównego krytyka rządu i Tuska, dużo by politycznie ryzykował. Na dłuższą metę nie może sobie na to pozwolić - analizuje politolog.

      Zdaniem prof. Chwedoruka chwilowe zawieszenie broni między prezydentem i premierem służy zarówno prezydentowi, który potrzebuje akceptacji wśród elit, jak i premierowi, który potrzebuje rewitalizacji w obliczu słabych ocen swojego rządu, ale długofalowo nikomu się nie opłaca.

      Mniej wzajemnych uszczypliwości na linii rząd - prezydent?

      Politolog prof. Bartłomiej Biskup dodaje, że oczekiwałby jednak, iż w obliczu tego, co się dzieje, wzajemne uszczypliwości, zwłaszcza te między rządem a prezydentem, powinny zostać ograniczone. Zwłaszcza te w mediach społecznościowych, których obserwowaliśmy za dużo.

      - Dobrze, że w świat poszedł sygnał, że nasi politycy nawet jeśli ostro się kłócą, to kiedy przychodzi co do czego, potrafią stanąć na wysokości zadania, chociaż w tym kluczowym momencie - dodaje prof. Biskup.

      Zobacz również:

      Zapytali Rosjan o drony nad Polską
      Świat

      Zapytano Rosjan o drony nad Polską. "Ich by już nie było"

      Marcin Jan Orłowski
      Marcin Jan Orłowski

      Zupełnie innym pytaniem jest to, czy i jak sprawa rosyjskich dronów i naruszenia poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli wpłynie na notowania samego premiera i rządu? Czy Donald Tusk może liczyć na efekt flagi? Nasi rozmówcy są raczej sceptyczni.

      - Chwilowo może tak, bo będzie "efekt flagi", gdy ludzie w przypadku zagrożenia skupiają się wokół rządzących, ale w dalszej perspektywie trudno oczekiwać, by ten kryzys przykrył trwale inne sprawy, którymi na co dzień żyjemy - uważa politolog prof. Bartłomiej Biskup.

      Teatrem jest ciągła eskalacja emocji i stawianie okopów. Dlatego to, że gdy trzeba, wszyscy potrafią z nich wyjść, choćby na moment, to i tak pozytywny wniosek z całej tej sytuacji
      politolog prof. Bartłomiej Biskup

      - Jeśli nie będzie kolejnych ataków, kolejnych prób naruszania naszych granic, to temat zaraz zejdzie na dalszy plan, a opinia publiczna wróci do zajmowania się niekorzystnymi dla rządu tematami, jak kształt budżetu i deficyt budżetowy - dodaje nasz rozmówca.

      Podobnego zdania jest także prof. Chwedoruk.

      - Mobilizacja społeczna wokół flagi długofalowo niewiele politycznie daje. Przekonał się o tym PiS, który miał kilka kryzysów jak COVID, potem agresja rosyjska na Ukrainę, kryzys na granicy białoruskiej, więc sprawy, które dotykały mocno poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, a mimo to przegrał wybory - przypomina ekspert.

      Polityczny teatr czy realne różnice między partiami

      Pozostaje jeszcze jedno pytanie, które pojawia się przy tej okazji: skoro politycy, którzy na co dzień odsądzają się od czci i wiary, wojując ze sobą w sytuacji zagrożenia, potrafią normalnie usiąść przy jednym stole i podejmować wspólnie decyzje, to co jest prawdą? Czy nie mamy do czynienia z serwowanym nam na co dzień teatrem politycznym, który ma niewiele wspólnego z rzeczywistością?

      Prof. Biskup odpowiada, że to nie do końca tak wygląda, bo różnice między partiami i ich liderami istnieją naprawdę, podobnie jak różnice w poglądach między obywatelami. I że jest to coś naturalnego.

      - Teatrem jest ciągła eskalacja emocji i stawianie okopów. Dlatego to, że gdy trzeba, wszyscy potrafią z nich wyjść, choćby na moment, to i tak pozytywny wniosek z całej tej sytuacji - konkluduje nasz rozmówca.

      Kamila Baranowska

      Zobacz również:

      Prymas Polski abp Wojciech Polak
      Polska

      Atak na księdza podczas mszy. Jest reakcja prymasa Polski

      Aleksandra Czurczak
      Aleksandra Czurczak
      "Gość Wydarzeń". Przydacz zareagował na słowa TrumpaPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze