"Należałoby wykonać orzeczenia TSUE". RPO o sporze z UE

- Moim zdaniem konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast to, co chciałbym podkreślić, nie ma moim zdaniem sprzeczności między konstytucją a prawem europejskim - mówił Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w dogrywce "Gościa Wydarzeń" w Interii.

"Należałoby wykonać orzeczenia TSUE"

- Dlatego też należałoby wykonać orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli należałoby wprowadzić nowe zasady powoływania sędziów w skład Krajowej Rady Sądownictwa. Należałoby również wycofać się ze zmian wprowadzonych w 2019 roku, umożliwiających pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej za treść wydawanych orzeczeń - mówił dalej.

- Również należałoby wprowadzić rozwiązania umożliwiające przerwanie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w obecnym kształcie - dodał.

Wynik testu Jacka Kurskiego to "dana wrażliwa"

Marcin Wiącek był także pytany o sprawę Jacka Kurskiego i informację szpitala MSWiA w Warszawie, że prezes TVP 14 grudnia uzyskał dodatni wynik testu na obecność koronawirusa, a dzień później został uznany za ozdrowieńca. Informacja była publikowana przez media.

- Bardzo istotnym problemem jest to, że doszło do ujawnienia wyników testu w mediach. Chciałem podkreślić, że wynik testu na covid jest informacją o stanie zdrowia. Jest to tzw. dana wrażliwa, która powinna być szczególnie chroniona przed upublicznieniem - mówił Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wiącek został zapytany czy dziennikarze nie mieli prawa upublicznić tej informacji. - To sprawa, którą powinny zbadać właściwe organy, szczególnie Urząd Ochrony Danych Osobowych czy tutaj nie doszło do naruszenia zasad wynikających z RODO - dodał.