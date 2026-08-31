W skrócie Prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów 46. rocznicy Porozumień Sierpniowych w Gdańsku podkreślił, że wolne media były jednym z postulatów Solidarności i zaznaczył, że media powinny należeć do narodu, a nie do partii politycznej.

Nawrocki odniósł się do potrzeby solidarności i odwagi cywilnej we współczesnej Polsce oraz zaapelował o zachowanie niezależności mediów publicznych zgodnie z postulatami sprzed lat.

Premier Donald Tusk wspominał wydarzenia z sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej, podkreślając znaczenie prawdy, odwagi i umiejętności odróżniania dobra od zła jako wartości wyniesionych z tamtych czasów.

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Prezydent Karol Nawrocki pojawił się w poniedziałek w Gdańsku, gdzie wziął udział w uroczystościach upamiętniających 46. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.

Nawrocki poświęcił część swojego wystąpienia na komentarz dotyczący obecnej kondycji mediów publicznych.

46. rocznica Porozumień Sierpniowych. Nawrocki mówił o mediach

- Spójrzmy na postulat trzeci. Wolność mediów i przyjrzyjmy się temu, co dzieje się dzisiaj w telewizji publicznej. Co naród, co my musimy znosić, oglądając telewizję publiczną - mówił przywódca Polski.

Następnie dodał: - Odnoszę wrażenie, że od wielu lat, drodzy państwo, trwa rywalizacja o to, kto bardziej upartyjni telewizję publiczną. Naród nie może się na to godzić, bo to nasza telewizja - dodał.

Karol Nawrocki przypomniał, że kwestia uzdrowienia mediów publicznych była jednym z kluczowych postulatów "Solidarności".

- To jest zapisany trzeci postulat Solidarności, który w kolejnych latach musimy wszyscy wspólnie zrealizować. Media muszą być wolne, media należą do narodu, a nie do partii politycznej. Ten postulat wciąż jest niezrealizowany - argumentował.

Nawrocki: "Solidarność" jest od cucenia rządzących

Nawrocki zaznaczył, że ruch "Solidarności" z sierpnia 1980 roku był także tym, czego potrzeba obecnie w kraju. - To apel sprzed 46 lat do nas wszystkich. Ruch "Solidarności" był nurtem odzyskanej odwagi cywilnej, której dzisiaj Polska w 2026 r. także potrzebuje, by walczyć z tym, co złe - ocenił.

- "Solidarność" jest także przestrogą, i ta lekcja przed 46 lat jest wielką przestrogą do wszystkich obecnie rządzących - do tych którzy rządzili, tych, którzy rządzą dzisiaj i do tych, którzy będą rządzić w Rzeczypospolitej Polskiej. Chciałbym, aby dzisiaj z Sali BHP Stoczni Gdańskiej poszedł jasny przekaz, że "Solidarność" i jej duch jest też od tego, aby cucić rządzących w kolejnych postępowaniach - powiedział prezydent.

Głowa państwa zacytowała też słowa papieża Jana Pawła II: "Nigdy człowiek nie zazna szczęścia kosztem drugiego człowieka, niszcząc jego wolność, depcząc jego godność i hołdując egoizmowi". - To się nie udało przed blisko pięcioma dekadami, to nie uda się z Polakami dzisiaj, i to nie uda się w kolejnych latach i kolejnych dekadach - oświadczył Nawrocki.

Prezydent zwrócił się do byłych opozycjonistów. Pochwalił "Solidarność"

Prezydent zwrócił się w trakcie swojego wystąpienia m.in. do Joanny i Andrzeja Gwiazdów, Krzysztofa Wyszkowskiego, Andrzeja Kołodzieja, "wszystkich tych", dzięki którym może żyć w wolnej i niepodległej Polsce.

Zaznaczył, że rocznice Porozumień Sierpniowych to okazja nie tylko, by oddać "hołd dla wielkich bohaterów", ale także zadać pytanie, "ile dzisiaj jest z 'Solidarności' w wolnej i niepodległej Polsce".

- To też pytanie, czy potrafimy dzisiaj (...) rozumieć, że tamta "Solidarność", za sprawą której głos dostał naród polski i polscy robotnicy, dziś reprezentowana jest przez tę samą "Solidarność" - NSZZ "Solidarność", która reprezentuje 700 tys. ludzi pracy w całej Polsce - zaznaczył prezydent.

Porozumienia Sierpniowe. Donald Tusk mówił o "lekcji" ze Stoczni Gdańskiej

Głos na temat wydarzeń, które miały miejsce 46 lat temu, zabrał również premier Donald Tusk. Podkreślił, że Stocznia Gdańska jest ważnym miejscem, ponieważ trwał tam, a potem zakończył, wielki strajk.

- Tutaj, gdzie stoi dzisiaj pomnik, zamordowano stoczniowców w czasie wydarzeń grudniowych roku 70. Jako mały chłopak przedzierałem się ze szkoły do domu, słyszałem potem te strzały. Organizowałem później, w roku 1979, nielegalną manifestację razem z Lechem Wałęsą, Bogdanem Borusewiczem - wspominał szef rządu.

Tusk powiedział, że w dniu, gdy zakończył się strajk, z grupą studentów dokładnie pod tą bramą w Stoczni Gdańskiej usiedli i postanowili założyć Niezależne Zrzeszenie Studentów Polskich.

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- Ze strajku wyciągnęliśmy jedną, prostą lekcję: że prawdę trzeba nazywać po imieniu; że kiedy władza kradnie - trzeba jej powiedzieć "dość", i trzeba umieć rozróżnić dobro od zła, tak, jak to robili robotnicy w stoczni. Wszyscy wtedy rozumieliśmy, co jest czarne, a co białe - powiedział.

Premier nawiązał też do tego, że w latach 80. pracował fizycznie w Spółdzielni Usług Wysokościowych "Świetlik", która stała się ważnym środowiskiem kształtującym trójmiejskich młodych opozycjonistów.

- Nauczyliśmy się trzymać się mocno liny, nie patrzeć w dół, mieć zaufanie do tych, z którymi się pracuje. I pamiętaliśmy tę lekcję spod bramy, ze strajku sierpniowego, że jeśli człowiek ma dobrą wolę, jeśli ma otwarte oczy, i jeśli ma serce, to umie rozróżnić kłamstwo od prawdy - powiedział Tusk. Zaznaczył, że dla niego "trzymanie się mocno liny" i odwaga wzięły się właśnie ze Stoczni Gdańskiej.



