W skrócie Pięć osób zostało ukaranych mandatami za przejazd quadami po pasie drogi granicznej przy granicy z Rosją.

W 2024 roku 148 osób naruszyło przepisy obowiązujące w pasie drogi granicznej, najczęściej byli to turyści.

W minionym roku dwóch Rosjan oraz kilku Polaków przekroczyło granicę na wodach lub brzegiem jeziora, za co zostali zatrzymani i ukarani.

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Nietypowy "rajd" został zarejestrowany przez kamery Straży Granicznej w sobotę 18 lipca. Na miejsce skierowano szybko patrole z placówki SG w Grzechotkach (woj. warmińsko-mazurskie).

Mężczyźni, w sprawie których interweniowali funkcjonariusze, to mieszkańcy powiatów kolneńskiego, ostrołęckiego, bialskiego i bielskiego. Za swój wyczyn każdy z nich otrzymał po 500 zł mandatu, co stanowi maksymalną karę za tego typu naruszenia.

Naruszenia pasa drogi granicznej. Co mówią przepisy?

Od początku roku 25 osób zlekceważyło przepisy porządkowe, obowiązujące w pasie drogi granicznej. W ubiegłym roku weszło na niego 98 osób, a w 2024 r. - 148 osób.

- W większości byli to turyści, którzy z ciekawości złamali przepisy, bo z bliska chcieli zobaczyć polsko-rosyjską granicę. Tłumaczą się tym, że nie widzieli tablic informacyjnych, a niektórzy z nich, mimo że przechodzą obok tablic informacyjnych, czy znaków, np. "pas drogi granicznej, wejście zabronione", łamią zakaz - wyjaśniała w rozmowie z PAP ppłk SG Mirosława Aleksandrowicz.

Wśród naruszających przepisy są Polacy, Niemcy, Belgowie, Francuzi, Anglicy, Holendrzy, a także obywatele Irlandii, Hiszpanii, Danii. Ciekawscy chcą zobaczyć nie tylko granicę lądową, ale i tę na wodach. W 2024 r. sześciu Polaków wpłynęło na wody graniczne (na jeziorze i na rzece) z Polski do Rosji. Zostali zawróceni i ukarani przez Straż Graniczną.

Z kolei w ubiegłym roku dwóch Rosjan przekroczyło wbrew przepisom granicę na rzece. Zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy i przekazani stronie rosyjskiej. Jeszcze inną drogę wybrało trzech Polaków, którzy z Polski do Rosji przeszli brzegiem jeziora. Oni również dostali mandaty.

Straż Graniczna przypomina, że w strefie nadgranicznej obowiązują przepisy porządkowe, wprowadzające zakazy i obowiązki. Znajdują się na nich drogi dojazdowe do granicy państwa. Na niektórych z nich, zgodnie ze znakami drogowymi, obowiązuje zakaz ruchu w obu kierunkach.





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