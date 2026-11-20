W skrócie Mieszkańcy części woj. lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty RCB w związku z rosyjskimi uderzeniami na Ukrainę oraz podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej.

Dowództwo Operacyjne RSZ potwierdziło prowadzenie weryfikacji zapisów systemów radiolokacyjnych w celu ustalenia okoliczności wtargnięcia niezidentyfikowanego obiektu.

Wojewoda lubelski przekazał, że nie ma informacji o ofiarach, a służby zabezpieczają miejsce upadku obiektu w miejscowości Chmielek, który wciąż płonie.

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa około godz. 7.35 poinformowało o odwołaniu wcześniejszego alertu dotyczącego części województw podkarpackiego i lubelskiego.

"UWAGA! Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Brak zagrożenia na terenie Polski" - czytamy.

Z kolei chwilę po godzinie 8 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej w Ukrainie.

"System obrony powietrznej powrócił do standardowej działalności operacyjnej" - wskazano.

Alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. "Zagrożenie atakiem z powietrza"

Wcześniej, bo około godz. godz. 6.50, RCB poinformowało o wydaniu alertu dla części województw lubelskiego i podkarpackiego. Był to najwyższy poziom ostrzeżenia.

"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów" - czytamy.

W przypadku Lubelszczyzny alert RCB obowiązywał na terenie powiatów: puławskiego, opolskiego, miasta Lublin, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, miasta Chełm, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, miasta Zamość, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego.

Na Podkarpaciu ostrzeżenie dotyczyło powiatów: tarnobrzeskiego, miasta Tarnobrzeg, stalowowolskiego, niżańskiego, leżajskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, miasta Rzeszów, rzeszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, miasta Przemyśl, przemyskiego, sanockiego, leskiego, miasta Krosno, krośnieńskiego, bieszczadzkiego.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała natomiast, że "z uwagi na działania lotnictwa wojskowego lotnisko w Rzeszowie wstrzymało operacje lotnicze".

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DORSZ o podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. "Trwa weryfikacja"

Komunikat w sprawie sytuacji na polskim niebie opublikowało też Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. "Uwaga. W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały przekazane informacje o zagrożeniu z powietrza" - czytamy.

"Trwa weryfikacja, której celem jest potwierdzenie zapisów systemów radiolokacyjnych oraz, w razie konieczności, podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu" - dodano.

DORSZ zaapelowało jednocześnie o "stosowanie się do komunikatów i poleceń właściwych służb". "Dalsze informacje zostaną podane do publicznej wiadomości po ich pełnej weryfikacji i potwierdzeniu wszystkich szczegółów. Prosimy o cierpliwość i śledzenie dalszych komunikatów" - podkreśliło wojsko.

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Dowództwo operacyjne poinformowało później, że obiekt, który prawdopodobnie wtargnął do Polski, mógł spaść w pobliżu miejscowości Chmielek w powiecie biłgorajskim, otwiera się w nowym oknie.

Chmielek. Na miejscu służby, "obiekt wciąż płonie"

Dojście do obiektu, który spadł w pobliżu miejscowości Chmielek w pow. biłgorajskim jest utrudnione, ponieważ obiekt cały czas płonie - przekazał w piątek w TVN24 dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nadinsp. Dariusz Działo.

- Wręcz kategorycznie sugerujemy, żeby nie zbliżać się do tego obiektu dotąd, dopóki specjaliści nie sprawdzą, z czym mamy do czynienia, czy to jest rakieta, czy to jest dron, czy posiadała ze sobą jakieś substancje, które mogą zagrażać jeszcze życiu i zdrowiu osobom, które się zbliżą do danego obiektu - dodał mężczyzna.

Z kolei wojewodwa lubelski w Polsat News wskazał, że niezidentyfikowany obeikt spał w miejscowości Lipowiec w gminie Tereszpol. - Służby są na miejscu, zgłoszenie 6.36, zostały włączone syreny, alarm został odwołany po godzinie 7.00, od parunastu minut. Ja planuję udać się na miejsce, właśnie za sekundę wyjeżdżam - mówił. Krzysztof Komorski.

Jak wskazał, planuje onn zwołać posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem służb. - Natomiast do nas na bieżąco cały czas spływają informacje. Najważniejsze jest to, że do tej pory nie mamy żadnych informacji o ofiarach. Nie wiadomo, żeby komuś coś złego się stało i to jest dla nas kluczowa informacja - wskazał Komorski.

Alert RCB na Podkarpaciu. Syreny zawyły między innymi w Rzeszowie

Sytuację na antenie Polsat News potwierdził rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Jak podkreślił, zagrożenie występowało niemal we wszystkich powiatach województwa, z wyjątkiem tych znajdujących się w jego północnej części.

- Zgodnie z podręcznikiem bezpieczeństwa to jest moment, gdy musimy znaleźć bezpieczne schronienie, które zapewnia nam w danym momencie najwyższy poziom bezpieczeństwa, więc z dala od okien, najlepiej za drugą ścianą. To jest moment, w którym te wszystkie polecenia dalsze co do postępowania także będą przekazywane przez RCB i pozostałe służby - przypomniał.

Na Podkarpaciu znajdowała się też reporterka Polsat News Katarzyna Szczyrek, która na antenie stacji zrelacjonowała, jak wyglądała sytuacja.

- Część z mieszkańców zdaje się, że rzeczywiście pozostała w domach. Natomiast widzę część mieszkańców, którzy, jak gdyby nigdy nic, spacerują sobie po ulicach, są osoby, które siedzą na przystankach autobusowych, oczekując na przyjazd swojego autobusu. Tę syrenę alarmową usłyszeliśmy w Rzeszowie, ale nie tylko w Rzeszowie, bo na całym Podkarpaciu, około godziny 6.40 - mówiła reporterka.

- Wydaje się, że po tylu alertach, które otrzymujemy niemal codziennie, powinniśmy chyba już doskonale wiedzieć, w jaki sposób się zachowywać. Jeżeli zostajemy w domu, przede wszystkim powinniśmy odsunąć się od okien, znaleźć bezpieczne miejsce, może to być łazienka, może to być też korytarz - dodała.

Dziennikarka zwróciła uwagę, że w przypadku tego typu alarmów mieszkańcy powinni wstrzymać się od opuszczania pomieszczeń, nawet w sytuacji, gdy śpieszą się do pracy lub szkoły. - Osoby, które w tym momencie znajdują się na przykład w pracy, one zostały już sprowadzone do bezpiecznego miejsca schronienia - zaznaczyła.

Wojna na Ukrainie. Rosja przeprowadziła zmasowany atak, celem Kijów

Przypomnijmy, że nocy z czwartku na piątek mieszkańcy wschodniej polski otrzymali też alerty związane z atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę.

Agencja Reutera podała, że w nocy w Kijowie słychać było eksplozje. Mer miasta Witalij Kliczko poinformował później na Telegramie o pożarze trzypiętrowego budynku w północnej części stolicy po trafieniu odłamkami rakiet.

Jak informowała agencja, atak nastąpił po tym, jak w czwartek europejscy sojusznicy Ukrainy ostrzegli przed próbami zawarcia porozumienia pokojowego z Rosją ponad ich głowami. Wcześniej prezydent Donald Trump podczas szczytu z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem nazwał prezydenta Rosji Władimira Putina "przyjacielem".



