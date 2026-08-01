W skrócie IMGW ostrzega przed burzami i silnymi opadami deszczu dla prawie całej Polski.

W sobotę prognozowane są burze z opadami, silnym wiatrem i lokalnie gradem, a na części terytorium przewidziano także wysokie temperatury do 37 stopni C.

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Alerty I stopnia, które ostrzegają przed burzą, zostały wydane dla części województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Jak ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 mm. Spodziewane są też porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Fala burz i upałów nad Polską. Ostrzeżenia IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Alerty zaczną obowiązywać w sobotę o godz. 10 i wygasną tego samego dnia o godz. 19.

Przed nami niespokojny dzień. IMGW ostrzega przed burzami

II stopień ostrzeżenia obowiązuje w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, łódzkim, opolskim oraz w części kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i lubelskiego.

W tych regionach burzom towarzyszyć mogą bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, a lokalnie do około 50 mm. Prognozowany jest też silny wiatr, którego prędkość może osiągnąć do 95 km/h. Punktowo możliwe porywy do około 110 km/h, lokalnie grad.

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami zaczną obowiązywać w sobotę między godziną 13 a 17, w zależności od regionu. Pozostaną aktywne do nocy z soboty na niedzielę.

Na terenie kraju jest niewiele powiatów, w których alerty nie obowiązują. Chodzi m.in. o powiaty goleniowski i policki w woj. zachodniopomorskim, dla których wydany został jednak komunikat meteorologiczny, informujący o tym, że nad region od zachodu wkracza strefa burz. Alertów przed burzami nie wydano także dla części powiatów na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego.

Żar leje się z nieba. Ostrzeżenia IMGW przed upałami

Równolegle dla części kraju wydane zostały ostrzeżenia przed upałem. III stopień ostrzeżenia obowiązuje w województwie lubelskim i świętokrzyskim oraz w części woj.: mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego, gdzie temperatura w ciągu dnia ma sięgnąć od 31 stopni C do 36 stopni C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 18 stopni C do 22 stopni C.

Ostrzeżenia II stopnia przed upałem obowiązują natomiast w części województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i dolnośląskiego, a także w woj. opolskim, śląskim oraz na północnych krańcach Małopolski i Podkarpacia. W ciągu dnia termometry wskażą tam od 31 stopni C do 33 stopni C.

Jedynie w powiecie tatrzańskim (woj. małopolskie) obowiązuje I stopień ostrzeżenia przed upałem. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie tam około 30 stopni C.

Deszcz, burze, upał. Prognoza pogody na sobotę

Jak prognozuje IMGW, w dzień na krańcach południowo-wschodnich będzie słonecznie i bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju można spodziewać się dużego i umiarkowanego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Lokalnie może spaść grad.

Temperatura maksymalna od 24 stopni C na północy, północnym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 30 stopni C w centrum, do 37 stopni C na południowym wschodzie. Chłodniej będzie nad samym morzem, gdzie termometry wskażą około 20 stopni C.

Jaka będzie nadchodząca noc? Prognoza pogody IMGW

Noc z soboty na niedzielę również pochmurna, z większymi przejaśnieniami i postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Z wyjątkiem zachodu i północnego zachodu kraju miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadu od 10 mm do 20 mm, lokalnie na wschodzie około 30 mm.

Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni C na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 18 stopni C w centrum do 21 stopni C na południowym wschodzie.

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