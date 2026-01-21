W skrócie Policja z kilku krajów, w tym Polski, przeprowadziła międzynarodową akcję skierowaną przeciwko grupom zajmującym się produkcją i handlem narkotykami.

W ramach operacji zatrzymano ponad 85 osób, zlikwidowano 24 laboratoria oraz zabezpieczono łącznie około 9,3 tony narkotyków i 1000 ton prekursorów chemicznych.

Grupa przestępcza wykorzystywała trzy legalnie zarejestrowane firmy w Polsce do prania pieniędzy i generowania toksycznych odpadów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W środę polska policja poinformowała o zakończonej sukcesem międzynarodowej akcji skierowanej przeciwko biznesowi narkotykowemu.

Sprawa miała swój początek w 2022 roku, kiedy zaczęli nad nią pracować funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W toku postępowania działania rozszerzyły się na całą Polskę, a następnie na kilka krajów UE.

Od końca 2024 roku koordynacją działań pomiędzy organami ścigania z Polski, Niderlandów, Niemiec, Belgii, Hiszpanii i Czech zajął się Europol.

- Pracuję w tym biznesie od jakiegoś czasu. To zdecydowanie największa jak dotąd operacja przeciwko produkcji i dystrybucji narkotyków syntetycznych - powiedział w wywiadzie dla AFP Andy Kraag, szef Europejskiego Centrum ds. Zwalczania Poważnej Przestępczości Zorganizowanej Europolu.

"Największe uderzenie w historii UE". W akcji setki policjantów

Jak przekazała policja - kulminacja wieloletnich działań nastąpiła w połowie stycznia. Wówczas przeprowadzono akcję na terenie Polski oraz Niemiec, Belgii i Niderlandów. Tylko w naszym kraju w operacji wzięło udział 400 policjantów.

Zatrzymano wówczas 19 osób, a wobec czterech - wśród których znajdują się m.in. Polacy będący przywódcami gangu- sąd zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wytwarzania znacznych ilości narkotyków oraz prania pieniędzy.

Podczas akcji zabezpieczono "co najmniej 700 ton prekursorów narkotykowych, dziewięć pojazdów o wartości około 4,5 mln zł, ponad 360 tys. zł w gotówce. Na poczet kar i grzywien policjanci zabezpieczyli również mienie o wartości co najmniej 10 mln zł. Ponadto na poczet przyszłych kar zablokowano środki znajdujące się na rachunkach bankowych zatrzymanych" - dodała policja.

Równolegle na terenach Niemiec i Belgii zatrzymano dwie osoby oraz zabezpieczono nielegalne substancje.

W toku całej sprawy łącznie w wyniku działań funkcjonariuszy z kilku krajów zlikwidowano 24 laboratoria nielegalnych substancji i linii produkcyjnych w kilku krajach.

Zabezpieczono również prawie 9,3 tony narkotyków i 1000 ton prekursorów chemicznych.

Na czele grupy Polacy. Tak oszukiwali system

Policja wyjaśnia, że "rozbita grupa przestępcza działała poprzez trzy legalnie zarejestrowane firmy w Polsce, zajmując się również praniem pieniędzy".

Jak dodano ich działalność "generowała ogromne ilości toksycznych odpadów" groźnych dla środowiska.

"Sprawcy sprowadzali do Europy legalne chemikalia, które normalnie używane są np. w przemyśle farmaceutycznym" - przekazała policja. Funkcjonariusze ustalili dodatkowo, że podczas "przepakowywania chemikalia były celowo źle opisywane, tak aby bez problemu trafiały do nielegalnych laboratoriów, gdzie produkowano narkotyki".

Nawrocki w Radzie Pokoju? Czarnek: ONZ jest dzisiaj ciałem martwym Polsat News Polsat News