W skrócie Poparcie dla Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości spadło w najnowszym sondażu, choć KO pozostaje liderem.

Łączny wynik Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej przewyższa notowania PiS, oba ugrupowania zanotowały wzrost poparcia.

Koalicjanci Donalda Tuska, w tym Nowa Lewica i PSL, mają trudności z przekroczeniem progu wyborczego, a Polska 2050 i Partia Razem znalazły się poniżej wymaganego poziomu.

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Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, najwyższy wynik otrzymałaby Koalicja Obywatelska, na którą głosować zamierza 28,6 proc. badanych - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Ugrupowanie Donalda Tuska nie ma jednak powodów do radości - taki wynik oznacza bowiem spadek poparcia o 1,1 pkt proc. w porównaniu do badania z połowy czerwca.

Nowy sondaż partyjny. KO i PiS tracą poparcie

Wynik KO nie oznacza jednak, że cieszyć może się Prawo i Sprawiedliwość - partia Jarosława Kaczyńskiego także odnotowała niższy wynik niż przed miesiącem - 23 proc. poparcia (o 1,1 pkt proc. mniej niż w czerwcu).

Podium zamyka Konfederacja, która w przeciwieństwie do rywali może cieszyć się z poprawy notowań. Formacja otrzymała 15,7 proc. głosów, notując wzrost o 3,5 pkt proc.

Konfederacja Korony Polskiej zajęła czwarte miejsce. Partia Grzegorza Brauna ma poparcie 10,2 proc. badanych, czyli minimalnie więcej niż przed miesiącem (wzrost o 0,6 pkt proc.). Obie Konfederacje łącznie osiągnęły wynik lepszy niż PiS (25,9 proc. do 23 proc.).

Sondaż United Surveys pokazuje, że koalicjanci Donalda Tuska mają poważne problemy. Nowa Lewica otrzymała 7,5 proc. głosów, notując wzrost o 0,4 pkt proc.

Poważne problemy koalicjantów Tuska. Polska 2050 pod progiem

Na granicy progu wyborczego, który dla samodzielnych partii wynosi 5 proc., plasuje się Polskie Stronnictwo Ludowe. Na PSL swój głos oddałoby 5,2 proc. respondentów (wzrost o 0,2 pkt proc.).

Polska 2050 zdobyła w nowym badaniu 0,6 proc. głosów. Przypomnijmy, część byłych polityków tego ugrupowania powołała ostatnio partię Unia Centrum. Partia Razem również nie przekroczyłaby progu wyborczego. W sondażu wskazało na nią 4 proc. badanych, co oznacza (wzrost o 0,9 pkt proc.).

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 10-12 lipca 2026 r. metodą mieszaną CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.





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