Największe bolączki ochrony zdrowia. Weź udział w ankiecie Interii

Zespół Interia Wydarzenia

Publiczna ochrona zdrowia w powszechnej opinii Polaków jest niewydolna i wymaga poważnej naprawy. Interia rusza z cyklem materiałów, które nie tylko pokażą prawdziwy obraz sytuacji pacjentów, ale też wskażą kierunki, które wymagają zmian. Co jednak, według Państwa, jest największą bolączką?

Dwa żółto-czerwone ambulanse z oznaczeniami ratownictwa medycznego zaparkowane obok siebie na parkingu.
Największe problemy ochrony zdrowia. Ankieta InteriiAdam Burakowski East News

Zbyt niski budżet ochrony zdrowia? Za mało lekarzy? Likwidacja placówek zdrowotnych? A może jeszcze coś innego?

Co jest największą bolączką systemu ochrony zdrowia w Polsce? Wyraźcie swoje zdanie w naszej ankiecie.

Największe bolączki ochrony zdrowia w Polsce
Trudny dostęp do lekarzy specjalistów
Konieczność korzystania z prywatnej ochrony zdrowia
Brak opieki szpitalnej w bliskim otoczeniu
Zbyt niski budżet ochrony zdrowia
Zbyt niskie limity na liczbę procedur medycznych
Niewystarczająca liczba lekarzy i personelu medycznego
Zbyt duża biurokracja zmniejszająca czas na opiekę nad pacjentem
Niedofinansowanie geriatrii, psychiatrii i medycyny ratunkowej
Niskie zarobki kadry medycznej
Likwidacja placówek zdrowotnych
Podejście personelu medycznego do pacjentów
Wiedza i fachowość lekarzy

Zachęcamy również do pisana na adres wydarzenia@firma.interia.pl, gdzie mogą się Państwo podzielić swoimi historiami dotyczącymi problemów publicznej opieki medycznej, wnioskami i pomysłami.

W kolejnych tygodniach i miesiącach będziemy wracać do tych tematów i opisywać je na łamach Interii. Zapraszamy do udziału w debacie na temat niezbędnych reform.

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