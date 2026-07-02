Największe bolączki ochrony zdrowia. Weź udział w ankiecie Interii
Publiczna ochrona zdrowia w powszechnej opinii Polaków jest niewydolna i wymaga poważnej naprawy. Interia rusza z cyklem materiałów, które nie tylko pokażą prawdziwy obraz sytuacji pacjentów, ale też wskażą kierunki, które wymagają zmian. Co jednak, według Państwa, jest największą bolączką?
Zbyt niski budżet ochrony zdrowia? Za mało lekarzy? Likwidacja placówek zdrowotnych? A może jeszcze coś innego?
Co jest największą bolączką systemu ochrony zdrowia w Polsce? Wyraźcie swoje zdanie w naszej ankiecie.
Zachęcamy również do pisana na adres wydarzenia@firma.interia.pl, gdzie mogą się Państwo podzielić swoimi historiami dotyczącymi problemów publicznej opieki medycznej, wnioskami i pomysłami.
W kolejnych tygodniach i miesiącach będziemy wracać do tych tematów i opisywać je na łamach Interii. Zapraszamy do udziału w debacie na temat niezbędnych reform.