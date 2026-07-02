Największe bolączki ochrony zdrowia. Weź udział w ankiecie Interii

Zespół Interia Wydarzenia

Publiczna ochrona zdrowia w powszechnej opinii Polaków jest niewydolna i wymaga poważnej naprawy. Interia rusza z cyklem materiałów, które nie tylko pokażą prawdziwy obraz sytuacji pacjentów, ale też wskażą kierunki, które wymagają zmian. Co jednak, według Państwa, jest największą bolączką?