"Największa afera". Tusk oskarża PiS ws. rafinerii gdańskiej. Sasin: Oszukuje Polaków

Donald Tusk opublikował nagranie, w którym skrytykował sprzedanie udziałów rafinerii w Gdańsku Arabii Saudyjskiej. - Koszt rafinerii zwróci się Arabom w niecały rok, jej sprzedaż to dla nich prezent od rządów PiS, największa afera XXI w. w Polsce. Nie rozstrzygnę teraz, czy to tylko głupota, czy wielka korupcja, ale tak tego nie zostawię - zadeklarował były premier. Do wpisu szefa PO odniósł się wicepremier Jacek Sasin, który przekonuje, że Donald Tusk oszukuje Polaków. - Chciał sprzedać nie część rafinerii, a całą Grupę Lotos Rosjanom - stwierdził wicepremier.

