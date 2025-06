Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że konflikt Izrael - Iran to najtrudniejsza sytuacja międzynarodowa od zakończenia II wojny światowej.

Wymieniał, że wojna w Ukrainie, konflikt na Bliskim Wschodzie, zagrożenie na Indo-Pacyfiku "skłania nas do transformacji, modernizacji polskiej armii, inwestycji europejskich pieniędzy w armie NATO". - Do posiadania takiej zdolności, żeby nigdy nie opłacało się żadnemu państwu zaatakować Polski i NATO. To jest coś z czego czerpiemy - podkreślał.