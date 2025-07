Na świadectwie napisano: "Pan Józef z odwagą, wytrwałością i godną podziwu determinacją przystąpił do egzaminu maturalnego, dając przykład, że na naukę nigdy nie jest za późno, a marzenia można spełniać w każdym wieku ".

Zdaniem prezydenta Honorowe Świadectwo Dojrzałości jest formą docenienia w seniorze jego wytrwałości w dążeniu do celu, ciekawości świata, chęci nauki i odwagi w podejmowaniu wyzwań, za co otrzymał oceny celujące.

- Senior stanowi inspirację dla innych, przełamując bariery pokoleniowe. Cała Polska i Kalisz z podziwem obserwowały, jak swoją postawą pokazał, że szacunek do wiedzy nie zna wieku. To zaszczyt mieć takiego abiturienta w naszym mieście - powiedział prezydent Kinastowski.

W rozmowie z prezydentem Józef Peruga powiedział, że czuje się wyróżniony i doceniony. Dodał, że planuje ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego.

Józef Peruga dwukrotnie przystępował do egzaminu dojrzałości. W 2024 r. nie zdał matury z egzaminów pisemnych, ale zaliczył egzaminy ustne z języka polskiego, niemieckiego i z geografii , więc w tym roku przystąpił tylko do części pisemnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych przy ul. Rzemieślniczej w Kaliszu.

Powodem pierwszej jego maturalnej porażki - jak tłumaczył - miała być przebyta operacja w związku z chorobą oczu , co spowodowało trudności w czytaniu i pisaniu. Dlatego podczas tegorocznej matury miał przygotowane specjalne arkusze z powiększoną czcionką i wydłużony czas na egzaminie. We wtorek dowiedział się, że ponownie nie zdał. W rozmowie z PAP tuż po otrzymaniu wyników powiedział, że nie będzie próbował po raz trzeci. Ale zmienił zdanie.

- Ale już w innym mieście. Czy jest jakaś szkoła, która mnie przygarnie? - mówił później w rozmowie z "Super Expressem". - Wyszło byle jak. Oblałem ze wszystkiego. Będę zdawał w sierpniu egzamin poprawkowy, ale już nie w Kaliszu, tylko we Wrocławiu. Napiszę prośbę do OKE w Poznaniu, żeby mnie przenieśli na poprawkę do Wrocławia - zapowiedział z kolei w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".