W skrócie Ewa Wrzosek zwróciła uwagę na pilną potrzebę zmiany obecnego regulaminu prokuratury, który wciąż obowiązuje w wersji opracowanej przez Zbigniewa Ziobrę.

Prokurator podkreśliła, że jej priorytety różniły się od tych Adama Bodnara, m.in. w zakresie reformy prokuratury.

Wrzosek zaznaczyła, że obecnie nie ma perspektyw na szybkie uchwalenie nowej ustawy o prokuraturze, ale zmiany są oczekiwane w środowisku prokuratorskim.

Ewa Wrzosek udzieliła wywiadu "Rzeczpospolitej" niemal tydzień po awansie do Ministerstwa Sprawiedliwości. Prokurator została delegowana do resortu Waldemara Żurka na stanowisko radcy generalnego.

- Sprawne funkcjonowanie prokuratury musi być widoczne gołym okiem i dostrzegalne dla opinii publicznej, bo takiego działania, i to nie tylko prokuratury, ale szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, oczekują od nas obywatele - wskazała Wrzosek.

Wrzosek o Bodnarze: Od szczerości ważniejsza jest dla niego lojalność

Prokurator przyznała, że być może jej największą wadą jest "szczerość", wobec czego jej poprzednia próba w ministerstwie - wówczas kierowanym przez Adama Bodnara - nie zakończyła się sukcesem.

- Staram się z walczyć z moją szczerością, ale średnio mi wychodzi. A jeśli chodzi o pana profesora Adama Bodnara, najwyraźniej uznał (do czego oczywiście miał święte prawo), że ważniejsza od szczerości jest lojalność. Można rzec, że poróżniły nas priorytety - powiedziała.

Według Ewy Wrzosek najważniejszą i najpilniejszą sprawą jest zmiana regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury, który wciąż obowiązuje w wersji opracowanej przez byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

Ewa Wrzosek o konieczności zmian w prokuraturze

- Przez ostatnie dwa lata dokonano w nim jedynie kilku kosmetycznych zmian spowodowanych przystąpieniem polskiej prokuratury do prokuratury europejskiej. Mimo zgłaszanych przez środowisko prokuratorskie postulatów prof. Adam Bodnar nie wydał nowego rozporządzenia, które realnie mogłoby usprawnić choćby prowadzenie śledztw - kontynuowała prawniczka.

Wrzosek dodała, że obecnie "nie ma co liczyć na szybką ustawę o prokuraturze".

Prokurator dopytywana, co ją skłoniło do przyjęcia propozycji obecnego ministra, odparła: - Nie jest tajemnicą, że z Waldemarem Żurkiem znamy się od lat, kiedy to wspólnie, z wieloma innymi odważnymi sędziami, prokuratorami i adwokatami walczyliśmy o najważniejszą dla nas i obywateli sprawę: niezawisłe sądy i niezależną prokuraturę.

