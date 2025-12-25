W skrócie Polskę nawiedziły powiewy mroźnego powietrza arktycznego, które wkrótce opuszczą kraj, dając miejsce cieplejszym masom polarnym.

Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia 2025 przyniesie mróz i małe zachmurzenie, z niewielkimi opadami śniegu jedynie w Karpatach.

Synoptycy zapowiadają powrót intensywnych śnieżyc w weekend oraz w okolicach sylwestra. Po nich jednak nadejdzie odwilż i seria temperatur na plusie.

IMGW poinformowało, że w najbliższych dniach północno-wschodnia Europa pozostanie pod wpływem wyżu z centrum. Z tego powodu pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia zapowiada się bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem. Jedynie na południu kraju spodziewać się można większej ilości chmur.

Wyczekiwane przez wielu opady śniegu możliwe są jednak jedynie w Karpatach i to w niewielkim natężeniu.

Pogoda na pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Bezchmurnie z temperaturami poniżej zera

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju ma wynosić od -5 do -2 stopni Celsjusza. Cieplej miejscami na wybrzeżu (około 0 stopni) a chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich, gdzie prognozowane jest około -6 stopni Celsjusza.

W czwartek synoptycy przewidują także delikatne powiewy wiatru. Jedynie na Przedgórzu Sudeckim może on stać się porywisty, lokalnie do 60 km/h z kierunków wschodnich. Mocniejsze powiewy możliwe również w wyższych partiach Sudetów. Tam do 100 km/h.

W nocy z czwartku na piątek prognozowane są natomiast mrozy od -13 stopni Celsjusza na południu, przez około -8 w centrum do sześciu kresek na minusie na północy kraju. Najcieplej nad samym morzem, około -3 stopnie Celsjusza.

Pogoda. Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia z miejscowymi opadami śniegu

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia synoptycy przewidują zachmurzenie umiarkowane i duże. Ponadto możliwe są opady śniegu na wschodzie, deszczu ze śniegiem oraz deszczu lub mżawki. Miejscami opady mogą być marznące i powodujące gołoledź.

IMGW podaje, że w piątek temperatura maksymalna osiągnie od -3 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez około dwa na plusie w centrum do pięciu stopni na północy i siedmiu nad samym morzem.

Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju porywisty, na północnym wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej okresami wzmagający się do dość silnego.

Podobnie jak w pierwszy dzień świąt, wysoko w Sudetach wiatr początkowo w porywach do 60 km/h (później do 80 km/h), a w Karpatach do 70 km/h. Przewidywane są również miejscowe zamiecie śnieżne.

Kiedy spadnie śnieg? Synoptycy przewidują kolejne uderzenie zimy

Mocniejszego uderzenia zimy spodziewać się można natomiast w nadchodzący weekend. Serwis twojapogoda.pl informuje bowiem, że w rejonie Polski pojawi się układ niżowy, który zacznie przynosić opady śniegu.

Początkowo - tak jak już wspomniano - będą one dotyczyły głównie wschodnich krańców kraju. Tam spodziewać się można od 1 do 10 centymetrów śniegu. Miejscami jednak biała pokrywa może osiągnąć głębokość do 30 centymetrów.

Serwis twojapogoda.pl dodaje, że kolejne śnieżyce wystąpić mogą w okolicach sylwestra. Wówczas towarzyszyć im mają porywiste podmuchy wiatru, które wzniecą zawieje śnieżne i usypią spore zaspy.

Ponadto zgodnie z amerykańskim modelem GFS, w pierwszych dniach 2026 roku spodziewać się można mrozów i wielokrotnych opadów śniegu, które przyniosą od 1 do 20 centymetrów śniegu. Po nich jednak przyjdzie odwilż i temperatury powyżej zera.

