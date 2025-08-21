Najpierw Trump, potem papież. Wiadomo, kiedy Nawrocki odwiedzi Watykan

Karol Nawrocki tuż po wizycie w USA leci do Watykanu i spotka się z papieżem - przekazał w czwartek szef gabinetu prezydenta. Paweł Szefernaker zaznaczył, że głowa polskiego państwa zapowiedziała wcześniej - podczas kampanii wyborczej - iż wizytę w Stanach Zjednoczonych połączy z pojawieniem się w najmniejszym państwie świata.

Karol Nawrocki pojedzie do Watykanu. Padła data spotkania z papieżem
Karol Nawrocki pojedzie do Watykanu. Padła data spotkania z papieżemIacobucci Marco/IPA/ABACA / Abaca Press / Forum / Filip NaumienkoReporter

- Udało się. 3 września będzie spotkanie w Białym Domu w Waszyngtonie, 5 września potwierdzone już spotkanie w Watykanie z papieżem - powiedział w wywiadzie dla Kanału Zero szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

Przypomniał, że Karol Nawrocki zobowiązał się podczas jednej z debat wyborczych w Końskich, że pierwszą wizytę zagraniczną jako prezydent RP odbędzie w Waszyngtonie "z międzylądowaniem w Watykanie". I choć - jak stwierdził - "kalendarze prezydentów i papieża nie jest łatwo zsynchronizować tak, żeby zorganizować to wydarzenie jedno po drugim - udało się".

    W trakcie kampanii wyborczej Nawrocki mówił, że jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej odwiedził znajdujący się w watykańskich katakumbach grób św. Jana Pawła II.

    Karol Nawrocki poleci do USA. Zaprosił go Donald Trump

    Kierunkiem pierwszej zagranicznej podróży Karola Nawrockiego będą Stany Zjednoczone. Donald Trump zaprosił Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie, którego datę wyznaczono właśnie na 3 września.

    Jak zapowiadał już wcześniej prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz, Nawrocki będzie tam rozmawiał o bezpieczeństwie i relacjach z Ukrainą. Prezydenci omówią również m.in. kwestię stacjonowania amerykańskich żołnierzy w Polsce.

