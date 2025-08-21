- Udało się. 3 września będzie spotkanie w Białym Domu w Waszyngtonie, 5 września potwierdzone już spotkanie w Watykanie z papieżem - powiedział w wywiadzie dla Kanału Zero szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

Przypomniał, że Karol Nawrocki zobowiązał się podczas jednej z debat wyborczych w Końskich, że pierwszą wizytę zagraniczną jako prezydent RP odbędzie w Waszyngtonie "z międzylądowaniem w Watykanie". I choć - jak stwierdził - "kalendarze prezydentów i papieża nie jest łatwo zsynchronizować tak, żeby zorganizować to wydarzenie jedno po drugim - udało się".

W trakcie kampanii wyborczej Nawrocki mówił, że jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej odwiedził znajdujący się w watykańskich katakumbach grób św. Jana Pawła II.

Karol Nawrocki poleci do USA. Zaprosił go Donald Trump

Kierunkiem pierwszej zagranicznej podróży Karola Nawrockiego będą Stany Zjednoczone. Donald Trump zaprosił Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie, którego datę wyznaczono właśnie na 3 września.

Jak zapowiadał już wcześniej prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz, Nawrocki będzie tam rozmawiał o bezpieczeństwie i relacjach z Ukrainą. Prezydenci omówią również m.in. kwestię stacjonowania amerykańskich żołnierzy w Polsce.

