Najpierw południe, potem cały kraj. Szykuje się wymagające lato

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Wciąż czekamy na upały, ale nie zostało już wiele czasu. Pojawią się one jeszcze w tym tygodniu, a potem rozleją po południowej Polsce. Latem naprawdę gorąco zrobi się w całym kraju, co szczególnie mocno odczujemy w sierpniu i wrześniu. Pogoda powinna wrócić do normy w październiku.

Pogoda latem stanie się znacznie gorętsza od tej, do której przywykliśmy. W całej Polsce będzie cieplej niż zwykle
Pogoda latem 2026 roku będzie wyraźnie cieplejsza niż wcześniej, zwłaszcza w sierpniu i wrześniu - wynika z prognozy długoterminowej IMGWANNA KACZMARZ / POLSKA PRESS/Polska PressEast News

W skrócie

  • Upały mają pojawić się jeszcze w tym tygodniu. Najbliższe tygodnie najcieplejsze będą na południu
  • Najbliższe miesiące przyniosą temperatury powyżej średniej wieloletniej. Latem nie powinno zabraknąć bardzo upalnych dni.
  • Pogoda wróci do normy w październiku, kiedy to zarówno temperatury, jak i opady zmieszczą się w normie wieloletniej.
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Pogoda zmienia się bardzo dynamicznie, czego świadkami będziemy w najbliższych dniach. Będą one mokre i chłodne, ale pod koniec tygodnia nadejdzie pierwsza w tym roku fala upałów. Zanotujemy około 33 stopnie Celsjusza, i to przez kilka dni z rzędu. Potem znowu może się ochłodzić. Możliwe, że sporo zmian doświadczymy między innymi w pierwszej części lata - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Upały rozpędzają się powoli. Skupią się na południowej Polsce

Pierwsza połowa czerwca na pewno nie zapisze się pozytywnie w pamięci wielu Polek i Polaków, a to za sprawą wielu deszczowych i burzowych dni. Co prawda miejscami zanotowano nawet 29,5 st. C, jednak były to wyjątkowe sytuacje, a przeważnie było dość chłodno i nieprzyjemnie.

Druga połowa miesiąca może się zaprezentować lepiej, ponieważ pojawi się więcej ciepłych, a nawet upalnych dni. Ponad 30 stopni Celsjusza będzie przez cały weekend głównie na zachodzie i południu.

Mapa maksymalnych temperatur powietrza w Europie z wyraźnie zaznaczonym obszarem fali upałów obejmującej Polskę, Niemcy, Czechy i kraje Europy Południowej, z wartościami sięgającymi nawet 34°C.
Tuż przed weekendem do Polski dotrze pierwsza w tym roku fala upałów, która utrzyma się przez kilka dni z rzęduIMGWmateriał zewnętrzny

Między innymi dzięki temu w kolejnych tygodniach w południowej połowie Polski temperatury będą wyższe od średniej wieloletniej, miejscami o ponad dwa stopnie.

Mapa Polski podzielona na pięć okresów tygodniowych, każdy z naniesionymi wartościami anomalii średniej temperatury powietrza w stopniach Celsjusza, pokazująca stopniowy wzrost wartości dodatnich szczególnie w centralnej i południowej części kraju w ko...
Przez najbliższe tygodnie południowa połowa Polski powinna być wyraźnie cieplejsza od północnej - wynika z prognoz IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

Podobny trend - z wyraźnie cieplejszą południową niż północną częścią kraju - może się utrzymać także w lipcu.

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Najpierw południe, potem cały kraj. Zrobi się naprawdę upalnie

Tegoroczne lato zapowiada się na gorętsze niż zwykle, jednak może to dotyczyć szczególnie jego drugiej części.

Lipiec przyniesie temperatury wyższe od średniej wieloletniej w południowych regionach Polski. Upały, których doświadczymy pod koniec czerwca z pewnością wrócą w kolejnym miesięcy, jednak najbardziej dotkliwe mogą się okazać na południu.

Mapa prognozy pogody na lipiec 2026 dla Polski z zaznaczeniem miast, w których przewidywana jest podwyższona temperatura i suchsze warunki na południu, natomiast północ kraju wykazuje temperatury w normie oraz opady mieszczące się w normie lub powyżej.
Na północy pogoda będzie typowa dla lipca, jednak w południowej Polsce zrobi się goręcej niż zwykleIMGWmateriał zewnętrzny

Mimo wszystko nie powinno zabraknąć deszczowych i burzowych epizodów. W całej Polsce bowiem suma opadów ma być typowa dla tego miesiąca. Ponieważ jednak deszczu nie będzie więcej niż w poprzednich latach, cały czas we znaki może się nam dawać susza.

Upalne dni znacznie częściej mogą się pojawiać w kolejnym letnim miesiącu. Sierpień może bowiem okazać się gorętszy niż zwykle - tym razem w całej Polsce. Wszędzie temperatury będą wyższe od średniej z lat 1991-2020.

Mapa Polski z prognozą na sierpień 2026 pokazuje znacząco podwyższoną średnią temperaturę w większości regionów oraz sumy opadów poniżej normy na południu i zachodzie kraju, podczas gdy w północnej części opady są w normie lub powyżej normy.
Sierpień może być cieplejszy niż zazwyczaj, w całym kraju. Deszczu będzie mniej więcej tyle, ile zazwyczaj w tym miesiącuIMGWmateriał zewnętrzny

Gorąco będzie najpewniej nie tylko w ciągu dnia - bardzo możliwe będą również tropikalne noce, czyli takie, w trakcie których temperatura nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza.

Jeśli chodzi o opady, sierpień wszędzie powinien przynieść tyle deszczu, ile zazwyczaj pada w tym okresie. Powinniśmy się więc przygotować zarówno na słoneczne i pogodne dni, ale też takie, w trakcie których nie zabraknie ulew czy słabszych, przelotnych opadów.

Na tym nie koniec. Wiele wskazuje na to, że również końcówka lata będzie gorąca, i to w wielu miejscach.

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Lato gorące do samego końca. Potem zrobi się spokojniej

Prognoza długoterminowa na wrzesień nie przynosi praktycznie żadnych zmian w porównaniu z tą dla sierpnia. Znowu w całej Polsce będzie cieplej niż zazwyczaj.

Choć upalnych dni można się spodziewać mniej niż w lipcu i sierpniu, to dalej będzie będzie gorąco. Z pewnością nie zabraknie okresów z temperaturami wyraźnie przekraczającymi próg 20 stopni, szczególnie w pierwszej części miesiąca.

Mapa Polski z prognozą pogody na wrzesień 2026, prezentująca dla wszystkich regionów podwyższoną temperaturę powyżej normy oraz sumę opadów głównie w normie, z wyjątkiem północno-wschodniej części kraju, gdzie opady są poniżej normy.
Przełom lata i jesieni może być cieplejszy niż zwykle. Temperatury wszędzie mają być wyższe od średniej z lat 1991-2020IMGWmateriał zewnętrzny

Tak jak wcześniej, suma opadów utrzyma się na poziomie typowym dla września - nigdzie nie będzie ich znacząco mniej czy więcej niż zwykle o tej porze roku.

Początek jesieni gorący już nie będzie. Wygląda na to, że październik przyniesie pogodę bardzo charakterystyczną dla tego miesiąca. W całym kraju zarówno temperatury, jak i opady utrzymają się w normie wieloletniej.

Zrobi się więc wyraźnie chłodniej niż we wrześniu, częściej trzeba się też będzie liczyć z deszczowymi dniami, choć opady nie będą większe niż zwykle. Oznacza to aurę typową dla przełomu lata i jesieni, z postępującym, stopniowym ochłodzeniem.

Mapa Polski z zaznaczonymi ikonami ilustrującymi prognozowaną temperaturę i sumę opadów dla października 2026, większość regionów w normie zarówno pod względem temperatury, jak i opadów, pojedyncze obszary z opadami powyżej lub poniżej normy.
Lato będzie gorętsze niż zwykle, ale jesienią powinien nastąpić powrót do normy. W październiku tak będzie w całej PolsceIMGWmateriał zewnętrzny

Warto podkreślić, że zaprezentowana prognoza długoterminowa jest obarczona dużym ryzykiem błędu. Prezentowane w niej wartości powinniśmy traktować jako orientacyjne, ponieważ na tak odległy termin nie da się określić dokładnych prognoz. Kolejne wyliczenia mogą się różnić od tych dostępnych obecnie.

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