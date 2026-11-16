W skrócie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem, który w nadchodzących dniach osiągnie w porywach do 80 km/h w różnych regionach Polski.

Pogorszenie warunków atmosferycznych jest efektem przemieszczającego się znad Atlantyku rozległego niżu, który uderzy najpierw w Europę Zachodnią, a następnie w Polskę.

Najsilniejsze podmuchy wiatru prognozowane są na środę w południowej i centralnej części kraju, natomiast wysoko w górach wiatr może osiągać do 100 km/h.

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Pogoda zepsuje się w wielu miejscach. "Niestety, nie zabraknie również silnego wiatru, w poniedziałek oraz środę najsilniejszych porywów spodziewać się możemy na obszarach podgórskich, w górach a także nad morzem" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pojawiły się pierwsze ostrzeżenia, ale potem będzie ich znacznie więcej.

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Pogoda na skraju załamania. Zmiana nadciągnie z zachodu

Znad Atlantyku nadciąga rozległy niż, który przynosi bardzo silne porywy wiatru. Pierwsze mocniejsze podmuchy niektórzy Polacy odczuwają już w poniedziałek.

W południowo-zachodniej części Dolnego Śląska wiatr nasilił się w poniedziałek przed południem i jego porywy w rejonie Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby dochodzą do 65-80 km/h. Z tego powodu obowiązuje tam ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia.

Znad Atlantyku nadciąga niż, który w najbliższych dniach przyniesie do Europy wichury. Odczują to również mieszkańcy Polski WXCharts materiał zewnętrzny

To będzie początek większych zmian w pogodzie. Kolejne wichury zanotujemy także w najbliższych dniach, w dodatku na wyraźnie większym obszarze. Nie tylko Polacy muszą się mieć na baczności - tego typu zmiany zanotujemy nie tylko w naszym kraju.

Przed silnym wiatrem w pierwszej połowie tygodnia ostrzega niemiecka służba pogodowa DWD. W poniedziałek w południowej połowie kraju eksperci spodziewają się podmuchów miejscami dochodzących do 85 km/h.

Synoptycy ostrzegają, że wichury, a także ulewy, w wielu miejscach mogą się utrzymać przez cały tydzień.

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Wiele wskazuje na to, że nadciągające z zachodu wichury we wtorek i środę uderzą w Europę Zachodnią, w tym kraje Beneluksu, ale też środkową część Starego Kontynentu - również w Polskę.

Wichury "zagoszczą" w Polsce. IMGW szykuje nowe ostrzeżenia

Do Polski wichury wrócą bardzo szybko, bo już we wtorek. Tego dnia mocniej powieje nad morzem oraz na południu, choć najsilniejsze porywy pojawią się na terenach podgórskich - do 80 km/h.

Wiatr będzie na tyle silny, że synoptycy planują na ten dzień wydać ostrzeżenie pierwszego stopnia, które ma objąć już nie tylko południowe powiaty Dolnego Śląska, ale też Opolszczyznę, Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie.

Wysoko w górach porywy osiągną do 100 km/h. W Tatrach mogą powodować zamiecie i zawieje śnieżne.

Prawdziwe apogeum silnego wiatru przypadnie na środę. Wichury pojawią się na znacznie większym obszarze, rozciągającym się od południowego zachodu: Dolnego Śląska i południowej części Ziemi Lubuskiej, przez południowe rejony po centrum kraju. Tam mają obowiązywać ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem pojawią się również we wtorek i środę - będzie ich więcej IMGW materiał zewnętrzny

Sytuacja zacznie się poprawiać w czwartek, kiedy "wiatr będzie już nieco słabszy, ale w dalszym ciągu umiarkowany i porywisty, a nad morzem również dość silny" - prognozuje IMGW. Nad Bałtykiem porywy wiatru mogą jeszcze osiągać do około 60 km/h.

Nie będą to już na tyle niebezpieczne porywy, żeby trzeba było wydawać ostrzeżenia pogodowe - na czwartek nie są już planowane, przynajmniej obecnie.

Źródło: DWD, IMGW

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