W skrócie W czwartek prognozowane są upały, które osiągną apogeum w piątek, kiedy zanotujemy miejscami 32 stopnie Celsjusza.

W weekend przewidywany jest stopniowy spadek temperatur oraz przelotne burze i deszcz, a po weekendzie ochłodzenie się nasili.

Na początku przyszłego tygodnia temperatury spadną, nocami będą jednocyfrowe, a w ciągu dnia będzie kilkanaście stopni.

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Czwartek zapowiada się upalnie, a w całym kraju będzie bardzo ciepło, a w wielu miejscach upalnie. Pełni lata nie doświadczymy jednak długo. Na horyzoncie rysują się bowiem wyraźne zmiany i za kilka dni zapanuje zdecydowane ochłodzenie - widać w prognozach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy temperatury będą jednocyfrowe.

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Nadchodzi apogeum upałów. Nie potrwa długo

Ostatnie dni są coraz cieplejsze, a w czwartek ukoronowaniem tego będzie upał, który synoptycy prognozują w wielu miejscach na zachodzie i w centrum kraju. Tam w najcieplejszych godzinach dnia może być około 30 stopni Celsjusza. Z tego powodu w wielu województwach obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia.

Na samym czwartku się nie skończy. W piątek zrobi się bowiem jeszcze goręcej i na południowym zachodzie zanotujemy nawet 32 stopnie. Wówczas nastąpi apogeum gorąca, po którym czeka nas zdecydowane ochłodzenie.

Piętek może być najgorętszym dniem tego tygodnia, z upałem dochodzącym miejscami do 32 st. C - prognozuje IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Ponieważ o fali upałów mówimy wówczas, gdy temperaturę na poziomie co najmniej 30 st. C notuje się przez trzy dni z rzędu, tym razem może uda się jej uniknąć. Po dwóch upalnych dniach nastanie sobota, w trakcie której w najcieplejszych miejscach na południowym wschodzie raczej nie będzie więcej niż 29 stopni.

Chociaż weekend wciąż będzie ciepły, to da się odczuć postępujący spadek temperatur. O ile w jego pierwszej połowie będzie przeważnie od 26 do 29 stopni, to w niedzielę termometry w większości województw pokażą już od 22 do 27 st. C.

Do tego przez wszystkie te dni dalej będziemy się zmagać z nieprzyjemną, a miejscami nawet niebezpieczną aurą. Wciąż możliwe będą przelotne burze z ulewami i porywistym wiatrem do 70-75 km/h.

Burze i deszcz nie odpuszczą i w najbliższych dniach pojawią się w wielu miejscach kraju. Deszczowa aura utrzyma się również w przyszłym tygodniu IMGW materiał zewnętrzny

Pochmurna i deszczowa pogoda utrzyma się w kolejnych dniach, co będzie wtedy jeszcze mocniej odczuwalne, ponieważ po weekendzie ochłodzenie nabierze tempa.

To będzie prawdziwe tąpnięcie w pogodzie. Jesień wyprze lato

Na przyszły tydzień lepiej przygotować ciepłe ubrania, bo w wielu miejscach mogą się przydać. Już na jego początku poczujemy prawdziwy chłodny podmuch, a warunki bardziej mogą zacząć się kojarzyć z jesienią niż środkiem lata.

W poniedziałek na północy miejscami będzie około 14 stopni Celsjusza, nawet w najcieplejszych godzinach dnia. To oznacza spadek o nawet kilkanaście stopni w porównaniu z temperaturami prognozowanymi na koniec obecnego tygodnia.

Na początku przyszłego tygodnia temperatury miejscami spadną do poziomu kilkunastu stopni w ciągu dnia WXCharts materiał zewnętrzny

Choć w centrum i na wschodzie wciąż jeszcze będzie znacznie cieplej: od 23 do 26 st. C, to raczej trudno będzie się z tego cieszyć, przez pochmurną i deszczową pogodę panującą w większości kraju.

Potem zrobi się jeszcze zimniej. Nocą z poniedziałku na wtorek miejscami temperatury zrobią się jednocyfrowe i na terenach podgórskich lokalnie może być zaledwie 7 stopni - wynika z danych IMGW.

Następnie czeka nas pochmurny, deszczowy, a przede wszystkim chłodny dzień. We wtorek na północnym wschodzie miejscami może być zaledwie 12 stopni Celsjusza, a na najcieplejszym północnym zachodzie nie będzie więcej niż 22 stopnie. Dodatkowo miejscami odczuwalną temperaturę obniży dość silny wiatr.

Zdecydowane ochłodzenie czeka nas we wtorek, kiedy na północnym wschodzie za dnia będzie niewiele ponad 10 stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Podobnie będzie w połowie przyszłego tygodnia. Cały czas niebo w dużej części Polski zasnuwać będą ciemne chmury, z których przelotnie popada, głównie na wschodzie.

Chłodny epizod jeszcze się nie skończy: w środę termometry pokażą przeważnie od 15 do maksymalnie 23 stopni Celsjusza.

Możliwe, że upalnych dni będzie za mało, by wystarczyło na falę upałów. Od weekendu zrobi się zdecydowanie chłodniej i spadek temperatury będzie postępował IMGW materiał zewnętrzny

Niewykluczone, że taka pogoda utrzyma się przez większość przyszłego tygodnia, a na ponowne ocieplenie będziemy musieli poczekać do jego zakończenia. Możliwe, że dopiero w okolicach przyszłego weekendu temperatury znów wyraźniej przekroczą 20 stopni Celsjusza w wielu miejscach, jednak na potwierdzenie tych prognoz trzeba będzie jeszcze poczekać.

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