Z danych GUS wynika, że statystyczny Polak zużywa w ciągu doby od 100 do 140 litrów wody.



Oszczędzanie wody. Prysznic czy wanna?

Największa ilość zdecydowanie przypada na kąpiele i prysznice. Choć pluskanie się w wannie ma swoje plusy, potrafi jednak pochłonąć o wiele więcej wody niż w przypadku krótkiego prysznica.

Jeśli chcesz zmniejszyć rachunki, warto przyjrzeć się też swoim higienicznym rytuałom. Możesz nawet kupić specjalne urządzenia - np. słuchawkę do prysznica z ogranicznikiem przepływu wody i ze światłem LED, które zmieni się na czerwone, gdy przekroczysz dopuszczalną ilość ekologicznego zużycia H₂O.

Innym pomysłem jest zamontowanie perlatora (pierścienia z sitkiem i gwintem), dzięki któremu woda przepływająca przez słuchawkę zmiesza się z powietrzem pod wpływem wysokiego ciśnienia. Strumień będzie wydawał się znacznie intensywniejszy. Takie złudzenie optyczne pozwoli zużyć mniej wody w trakcie kąpieli - według producentów takich urządzeń - nawet o 15-16 proc.

Jak oszczędzać wodę w łazience?

Jeżeli to możliwe, postaraj się wymienić spłuczkę WC - z takiej o jednym przycisku na model z podwójnym systemem spłukiwania. Dzięki temu możesz wybrać ilość potrzebnej wody, zamiast za każdym razem opróżniać cały rezerwuar, marnując przy tym wodę.



Wymień także baterie łazienkowe na jednouchwytowe. Dzięki nim szybko dopasujesz temperaturę wody do swoich potrzeb i unikniesz jej nieekologicznej utraty.

Oszczędzaj wodę, zmywaj w zmywarce!

Tradycyjne mycie naczyń w zlewie powoduje, że zużywasz znacznie więcej wody, a twoje rachunki są wyższe. Dlatego warto pomyśleć o zmywarce. Udowodniono, że ustawienie odpowiedniego programu pozwala w dłuższej perspektywie zaoszczędzić nie tylko czas, ale także wodę. Jeśli dodatkowo będziesz zmywać, używając programu ECO, urządzenie pobierze mniej litrów w trakcie jednego cyklu zmywania.



Jak prać, żeby oszczędzić?

Zużycie wody w domu możesz ograniczyć także w trakcie prania. Pomogą ci w tym pralki z innowacyjną technologią, która pierze wydajniej, szybciej i oszczędniej pod względem pobierania wody. Koniecznie zwróć uwagę na to, jak często robisz pranie. Nie wrzucaj do bębna tylko kilku rzeczy. Zdecydowanie lepiej poczekać, aż uzbiera się więcej ubrań i dopiero wtedy nastawić pranie.



Jak oszczędzać wodę z kranu?

Postaraj się być rozsądnym użytkownikiem wody i nie marnuj tego cennego zasobu. Jeśli więc np. przygotowujesz posiłek i myjesz warzywa lub owoce, włóż do zlewu miskę i zbierz do niej wodę, którą możesz potem ponownie wykorzystać np. do podlania kwiatów w domu albo na balkonie. A jeśli masz taką możliwość, w okresie letnim zbieraj deszczówkę. Z powodzeniem wykorzystasz ją do podlewania ogrodu lub grządek, zamiast marnowania wody z kranu i płacenia za nią krocie.

Inny przykład dotyczy zakręcania kurków, kiedy myjesz zęby. Niby banalna i prosta rzecz, ale wiele osób cały czas o tym zapomina, marnując wodę i swoje pieniądze. Zwróć też uwagę na cieknące krany. Być może wystarczy tylko wymiana uszczelki, aby ograniczyć z pozoru niewielką ilość sączącej się z kranu wody. W skali roku może uzbierać się nawet kilka litrów, co przekłada się potem na wyższe rachunki.

