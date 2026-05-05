Przez większość marca i kwietnia deszcz padał tylko symbolicznie, przez co wciąż utrzymuje się wysokie zagrożenie suszą oraz pożarami lasów. Na szczęście opady zaczynają wracać do Polski i we wtorek miejscami mogą być bardziej intensywne - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie zabraknie również burz, na które trzeba będzie uważać w drugiej połowie dnia.

Pogoda we wtorek z masą deszczu i burz. Wiemy, gdzie uderzą

We wtorek od rana przez północną część Polski będzie się przesuwać powoli strefa opadów deszczu. Najsilniejsze wystąpią w rejonie Pomorza.

Północna i zachodnia część kraju będą pochmurne, choć mogą tam występować większe przejaśnienia. W pozostałych częściach kraju powinno być pogodnie.

Po południu i wieczorem wiele miejsc nawiedzą wiosenne burze. Trzeba się z nimi liczyć na rozległym obszarze, rozciągającym się od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej, przez Wielkopolskę oraz Kujawy, po Warmię i Mazury.

Najintensywniejsze deszcze zanotujemy w północnej połowie kraju. Po południu i wieczorem trzeba uważać na burze

Podczas burz suma opadów deszczu może sięgać 15 litrów wody na metr kwadratowy, powieje też mocny wiatr, osiągający w porywach do 60-65 km/h.

Utrzymujące się od długiego majowego weekendu ocieplenie tym razem nie wypełni całej Polski. Nasz kraj podzieli się na wyraźnie chłodniejszą północ oraz zdecydowanie cieplejszą resztę.

Na północy w ciągu dnia będzie od 14 stopni, zaś nad morzem maksymalnie 10-12. Na zachodzie zanotujemy około 20 stopni, a najcieplejszym regionem będzie południowy wschód, gdzie niewiele zabraknie do upału i temperatury sięgną 28 stopni Celsjusza.

Temperatury na północy będą zdecydowanie niższe niż w pozostałych częściach Polski

Wymagające warunki zostaną z nami na dłużej. Po zachodzie słońca deszcze i burze nie ustąpią, w dodatku mogą być silniejsze niż za dnia.

Nie będzie spokojnie po zachodzie słońca. Burze nie odpuszczą

W nocy z wtorku na środę sporo popada na zachodzie, a na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej oraz zachodzie Wielkopolski wciąż może grzmieć. Podczas tych burz miejscami może spaść nawet do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru osiągać do 65 km/h.

Chociaż obfitująca w deszcze i burze, noc będzie dość ciepła, z dodatnimi temperaturami w całym kraju. Na najchłodniejszym Pomorzu będzie wtedy około 5 stopni, a na wschodzie nawet do 16 st. C.

