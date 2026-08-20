W skrócie Radio Zet podało, że policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji mają objąć kluczowe stanowiska w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, co opisano jako 'trzęsienie ziemi' w tej służbie.

Informacje rozgłośni wskazują, że insp. Łukasz Fołta przejmie kierowanie Departamentem Operacyjno-Śledczym CBA, a dotychczasowy dyrektor departamentu Antoni Czeluśniak pozostanie w strukturach biura, choć jego przyszłe zadania nie są znane.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych zaprzeczył, by zmiany kadrowe w CBA były powiązane ze sprawą Warszawskiego Szpitala Południowego, oraz poinformował, że nie jest planowana dymisja obecnego szefa CBA.

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Donosząc o "trzęsieniu ziemi" w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Radio Zet przekazało, że kluczowe stanowiska w tej służbie mogą przejąć funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji.

Jak ustaliła rozgłośnia, Departamentem Operacyjno-Śledczym CBA pokieruje zastępca komendanta CBŚP, insp. Łukasz Fołta. Chodzi o kluczową komórkę odpowiedzialną za śledztwa i operacje rozpoznawcze.

Dotychczasowy dyrektor departamentu Antoni Czeluśniak ma pozostać w strukturach CBA, lecz na razie nie wiadomo, czym będzie się zajmował.

Szpital Południowy. "Trzęsienie ziemi" w CBA to efekt afery?

Zmiany mają objąć również szefa szefa warszawskiej delegatury CBA i liczne stanowiska naczelników w centrali CBA. Jak twierdzi Radio Zet, powołując się na swojego informatora, wszystkie te funkcje przejmą policjanci z CBŚP.

Jak twierdzi informator, "po aferze ze Szpitalem Południowym" CBA musi zostać "przewietrzone". Zgodnie z jego informacjami, "biuro miało wcześniej informacje operacyjne o nieprawidłowościach w szpitalu", a CBA prowadzi obecnie kontrole placówek medycznych na Mazowszu, do czego "potrzebni są doświadczeni funkcjonariusze".

O plany zmian w CBA Radio Zet zapytało rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego, który zaprzeczył, jakoby zmiany kadrowe w CBA miały związek z aferą wokół Szpitala Południowego.

"Zapowiadał (je - red.) dużo wcześniej minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak i są związane z wetem prezydenta do likwidacji CBA" - zaznaczył.

Dobrzyński zapewnił jednocześnie, że nie ma mowy o dymisji obecnego szefa CBA Tomasza Strzelczyka. Przed wakacjami stanowisko wiceszefa CBA objął z kolei komendant CBŚP, nadinspektor Cezary Luba. Zdaniem informatorów to on ma stać za planowymi zmianami kadrowymi.



