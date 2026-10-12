W skrócie W nowym sondażu w Krakowie ugrupowania rządzące, startujące ze wspólnej listy, uzyskały poparcie niemal połowy ankietowanych.

Prawo i Sprawiedliwość zajęło drugie miejsce z wynikiem 19,1 proc., a Konfederacja była trzecia, zdobywając 15 proc. głosów.

W drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie Łukasz Gibała uzyskał poparcie ponad 60 proc. głosujących, pokonując Monikę Piątkowską.

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W najnowszym sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wyborcy z Krakowa, otwiera się w nowym oknie zostali zapytani o to, na kogo oddaliby swój głos, gdyby partie tworzące koalicję rządzącą wystawiły wspólną listę.

W badaniu można było wybrać jeden z sześciu komitetów: PiS, otwiera się w nowym oknie, Konfederację, otwiera się w nowym oknie, Konfederację Grzegorza Brauna, otwiera się w nowym oknie, Razem, Rozwój Plus, otwiera się w nowym oknie oraz koalicję rządzącą.

Niemal połowa badanych, 49,5 proc., wskazała, że w takim scenariuszu wybrałaby wspólny komitet ugrupowań rządzących. Warto zaznaczyć, że dotychczas żaden z liderów formacji rządzących nie ogłosił zamiaru startu ze wspólnej listy.

Nowy sondaż z Krakowa. Partie rządzące z dużą przewagą

Drugie miejsce przypadło Prawu i Sprawiedliwości (19,1 proc.). Podium zamyka Konfederacja z wynikiem na poziomie 15 proc.

Pozostałe ugrupowania uzyskały jednocyfrowe wyniki. Najwyższym może pochwalić się Razem (9,1 proc.). Rozwój Plus cieszy się poparciem na poziomie 4,1 proc. Listę zamyka formacja Grzegorza Brauna z wynikiem 3,2 proc.

Łukasz Gibała prezydentem Krakowa. Oficjalne wyniki wyborów

11 października w Krakowie odbyła się druga tura wyborów prezydenckich.

Łukasz Gibała przejmie władzę w mieście. Polityk uzyskał 62,12 proc. poparcia - podała Państwowa Komisja Wyborcza. Jego kontrkandydatkę Monikę Piątkowską wskazało 37,88 proc. mieszkańców Krakowa.

Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego, otwiera się w nowym oknie (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta miasta. Do czasu zaprzysiężenia nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik.



