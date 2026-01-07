Najnowszy sondaż wyborczy. Jedna partia notuje znaczny wzrost poparcia

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Jak wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej", najwięcej ankietowanych oddałoby swój głos w wyborach parlamentarnych na Koalicję Obywatelską - 31,6 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazł się PiS z 26,7 proc. poparciem. Podium zamyka Konfederacja z 12 proc. Do Sejmu dostałyby się jeszcze dwa ugrupowania; jedno z nich wyraźnie poprawiło swój wynik w porównaniu z poprzednim badaniem.

Koalicja Obywatelska uzyskała najwyższy wynik w sondażu wyborczym. Największy wzrost poparcia zanotowała Konfederacja Korony Polskiej
Koalicja Obywatelska uzyskała najwyższy wynik w sondażu wyborczym. Największy wzrost poparcia zanotowała Konfederacja Korony PolskiejLUke1138/PAP/Radek Pietruszka/Pawel Wodzynski/East News/STACH ANTKOWIAK/Michal Janek/REPORTERGetty Images

Pierwsze miejsce w sondażu zajęła Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 31,6 proc. - to wynik o 1,2 pkt proc. wyższy w porównaniu z badaniem z końca listopada.

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 26,7 proc. wskazań, co oznacza spadek o 0,4 pkt proc.

Na trzeciej pozycji uplasowała się Konfederacja z 12 proc. poparcia - o 4 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu.

Na kolejnej pozycji znalazła się Konfederacja Korony Polskiej. Ugrupowanie Grzegorza Brauna uzyskało 8,8 proc. wskazań, notując największy wzrost poparcia wśród partii - o 3,7 pkt proc.

W Sejmie znalazłaby się również Nowa Lewica, na którą zagłosowałoby 7,5 proc. respondentów - o 0,3 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Zobacz również:

Sondaż partyjny. Koalicja Obywatelska przed PiS, dalej Konfederacja
Polska

Największe partie ze stratą, Konfederacja się umacnia. Najnowszy sondaż

Dorota Hilger
Dorota Hilger

    Najnowszy sondaż wyborczy. Partie koalicyjne pod progiem wyborczym

    Pod progiem wyborczym znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe, na które zagłosowałoby 3,7 proc. respondentów (wzrost o 0,5 pkt proc.).

    Niewiele mniej poparcia uzyskałaby partia Razem - 3,6 proc. (spadek o 0,3 pkt proc.).

    Stawkę zamyka Polska 2050 z wynikiem 1,1 proc. (spadek o 0,6 pkt proc.).

    5 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

    Z wyliczeń socjologa prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego wynika, że po przeliczeniu deklarowanego poparcia na mandaty KO mogłaby liczyć na 185 miejsc w Sejmie, PiS uzyskałby 153 mandaty, Konfederacja - 57, a partia Grzegorza Brauna - 37. Stawkę sejmową zamykałaby Nowa Lewica z 28 posłami.

    Z sondażu wynika, że frekwencja wyborcza mogłaby wynieść 59,5 proc. Zdecydowany udział w głosowaniu deklaruje 46,5 proc. badanych, a kolejne 13 proc. odpowiada, że "raczej" poszłoby do urn.

    Brak udziału w wyborach jednoznacznie deklaruje 22,3 proc. ankietowanych, natomiast 16,1 proc. "raczej" nie planuje udziału w głosowania. Zdania w tej sprawie nie ma 2,1 proc. respondentów.

    Sondaż IBRiS został przeprowadzony 2 i 3 stycznia tego roku na reprezentatywnej próbie 1068 osób.

    Zobacz również:

    Sondaż partyjny. Koalicja Obywatelska na czele, dalej PiS i Konfederacja
    Polska

    Lider umacnia się na prowadzeniu, jedna partia wyraźnie traci. Nowy sondaż

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger
    "Polityczny WF": Za kulisami Pałacu Prezydenckiego. Chodzą tam członkowie rząduINTERIA.PL

    Najnowsze