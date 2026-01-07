Pierwsze miejsce w sondażu zajęła Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 31,6 proc. - to wynik o 1,2 pkt proc. wyższy w porównaniu z badaniem z końca listopada.

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 26,7 proc. wskazań, co oznacza spadek o 0,4 pkt proc.

Na trzeciej pozycji uplasowała się Konfederacja z 12 proc. poparcia - o 4 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu.

Na kolejnej pozycji znalazła się Konfederacja Korony Polskiej. Ugrupowanie Grzegorza Brauna uzyskało 8,8 proc. wskazań, notując największy wzrost poparcia wśród partii - o 3,7 pkt proc.

W Sejmie znalazłaby się również Nowa Lewica, na którą zagłosowałoby 7,5 proc. respondentów - o 0,3 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Najnowszy sondaż wyborczy. Partie koalicyjne pod progiem wyborczym

Pod progiem wyborczym znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe, na które zagłosowałoby 3,7 proc. respondentów (wzrost o 0,5 pkt proc.).

Niewiele mniej poparcia uzyskałaby partia Razem - 3,6 proc. (spadek o 0,3 pkt proc.).

Stawkę zamyka Polska 2050 z wynikiem 1,1 proc. (spadek o 0,6 pkt proc.).

5 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Z wyliczeń socjologa prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego wynika, że po przeliczeniu deklarowanego poparcia na mandaty KO mogłaby liczyć na 185 miejsc w Sejmie, PiS uzyskałby 153 mandaty, Konfederacja - 57, a partia Grzegorza Brauna - 37. Stawkę sejmową zamykałaby Nowa Lewica z 28 posłami.

Z sondażu wynika, że frekwencja wyborcza mogłaby wynieść 59,5 proc. Zdecydowany udział w głosowaniu deklaruje 46,5 proc. badanych, a kolejne 13 proc. odpowiada, że "raczej" poszłoby do urn.

Brak udziału w wyborach jednoznacznie deklaruje 22,3 proc. ankietowanych, natomiast 16,1 proc. "raczej" nie planuje udziału w głosowania. Zdania w tej sprawie nie ma 2,1 proc. respondentów.

Sondaż IBRiS został przeprowadzony 2 i 3 stycznia tego roku na reprezentatywnej próbie 1068 osób.

