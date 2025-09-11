W najnowszym sondażu parlamentarnym, przeprowadzonym przez think tank OGB Pro, wygrała Koalicja Obywatelska, która zdobyła 34,52 proc. - o 1,2 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego mogłoby liczyć na 30,82 proc., co oznacza wzrost o 0,2 pkt proc.

Najnowszy sondaż. Cztery partie w Sejmie

Wzrost odnotowała również znajdująca się na trzecim miejscu Konfederacja. Partia otrzymałaby 16,86 proc. głosów, czyli o 1,5 pkt proc. więcej niż poprzednio.

Do Sejmu weszłaby jeszcze jedna partia: Konfederacja Korony Polskiej, której liderem jest Grzegorz Braun. Ugrupowanie to mogłoby liczyć na 6,48 proc. czyli o 1,1 pkt proc. więcej niż w ostatnim badaniu.

Sondaż. Lewica, Razem, PSL i Polska 2050 poza Sejmem

Z sondażu OGB Pro wynika, że do Sejmu nie dostałyby się Nowa Lewica, Partia Razem, Polska 2050 oraz PSL. Najbliżej osiągnięcia progu wyborczego byłaby Nowa Lewica, która otrzymałaby 4,74 proc. głosów - o 0,3 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu.

Znacznie gorzej wypadłyby pozostałe partie. Partia Razem uzyskałaby 2,64 proc. (-0,7 pkt proc.), Polska 2050 - 2,22 proc. (-1,3 pkt proc.), a PSL - 1,72 proc. (-1,7 pkt proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 2-9 września metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

