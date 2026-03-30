W skrócie Koalicja Obywatelska uzyskała 32,4 proc. poparcia w najnowszym sondażu po ogłoszeniu programu CPN, notując wzrost o 2,3 pp. względem poprzedniego badania.

Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 24,5 proc. poparcia, co oznacza wzrost o 2,4 pp., a Konfederacja zajęła trzecie miejsce z wynikiem 13,4 proc.

Lewica osiągnęła 7,9 proc. poparcia i wyprzedziła partię Grzegorza Brauna, która spadła do 7,4 proc.; PSL i Polska 2050 pozostają poniżej progu wyborczego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W najnowszym sondażu, przygotowanym przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej", Polacy zostali zapytani o to, na kogo oddaliby głos w wyborach parlamentarnych. Jak zauważają dziennikarze "RP", to pierwsze takie badanie po ogłoszeniu przez rząd programu CPN.

Pierwszy sondaż po ogłoszeniu obniżek cen paliw. KO na czele

Jak się okazuje, wszystkie partie Koalicji 15 Października odnotowały lekki wzrost poparcia. Na czele niezmiennie plasuje się Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,4 proc., który oznacza wzrost o 2,3 pp. w porównaniu z ostatnim badaniem.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które, podobnie jak KO, zaliczyło delikatną zwyżkę poparcia - głos na to ugrupowanie oddałoby 24,5 proc., czyli o 2,4 pp. więcej niż w poprzednim badaniu. To, jak podkreśla redakcja "RP", miało miejsce jeszcze przed ogłoszeniem Przemysława Czarnka kandydatem na premiera.

Podium zamyka Konfederacja, z wynikiem 13,4 proc., zmiany zaczynają się jednak tuż za nim. Tam Lewica, która osiągnęła rezultat 7,9 proc. poparcia, (wzrost o 1,1 pkt proc.), wskoczyła na czwarte miejsce - wyprzedzając Konfederację Korony Polskiej.

Nowy sondaż. Partia Brauna traci, Lewica zyskuje

Partia Grzegorza Brauna, na którą głos chciałoby oddać 7,4 proc. wyborców, straciła 1,7 pp. względem sondażu przeprowadzonego końcem lutego.

Wzrost odnotowały także pozostałe partie koalicji rządzącej - PSL poprawiło wynik z 4,2 proc. na 4,5 proc. poparcia, a Polska 2050 przeszło z 1,5 proc. na 1,8 proc. dziś. Oba ugrupowania znajdują się jednak pod progiem wyborczym.

W zestawieniu znalazła się także partia Razem, która lekko straciła w stosunku do poprzedniego sondażu - z 3,4 proc. na 2,9 proc.

