W skrócie Największe poparcie w sondażu uzyskała Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby ponad 30 procent uczestników badania.

Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 25 procent wskazań, a do Sejmu weszłyby także Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej oraz Nowa Lewica.

Chęć udziału w wyborach zadeklarowało 76 procent osób biorących udział w sondażu Social Changes przeprowadzonym na początku września na reprezentatywnej próbie.

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"Na które ugrupowanie polityczne oddałbyś głos, gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę?" - takie pytanie zadano Polakom w sondażu przeprowadzonym przez Social Changes.

Liderem okazała się Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 30,4 proc. Tuż za nią znalazło się natomiast Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosowałoby 25 proc. wyborców. Podium zamyka Konfederacja, którą poparło 11,5 proc. ankietowanych.

Oprócz nich do Sejmu dostałyby się jeszcze dwie partie. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna mogłaby liczyć na poparcie 8,9 proc. Polaków, natomiast Nowa Lewica na 8,6 proc.

Progu wyborczego nie przekroczyłyby natomiast Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego (4,8 proc.), Partia Razem (4,5 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (3,5 proc.) i Polska 2050 (1,2 proc.). Chęć zagłosowania na inne ugrupowanie wyraziło 1,6 proc. ankietowanych.

Sondaż. Polacy chcą wziąć udział w wyborach

W sondażu zapytano Polaków również, czy wzięliby udział w wyborach parlamentarnych, gdyby miały one się odbyć w najbliższą niedzielę. Z badania wynika, że frekwencja mogłaby wynieść ponad 70 proc.

Najwięcej osób, bo 54 proc., wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak". "Raczej tak" wskazało natomiast 22 proc. wyborców. W sumie gotowość do zagłosowania wyraziło więc 76 proc. ankietowanych.

11 proc. osób było niezdecydowanych. Niechęć oddania głosu wyraziło w sumie 13 proc. - 7 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie", a 6 proc. "zdecydowanie nie".

Sondaż został przeprowadzony przez Social Changes w dniach 11-14 września na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków metodą CAWI. W badaniu wzięło udział 1095 osób.



