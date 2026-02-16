Najnowszy sondaż. Partia spoza podium goni czołówkę. Zyskali najwięcej
Koalicja Obywatelska wygrywa w najnowszym sondażu, ciesząc się poparciem nieco ponad 30 proc. badanych i notując wzrost. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, trzecie natomiast - Konfederacja. Największy wzrost poparcia zaliczyła w badaniu jednak formacja spoza podium.
W skrócie
- Koalicja Obywatelska uzyskała 32,5 proc. w najnowszym sondażu, co oznacza wzrost o 0,2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.
- Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z 22,7 proc. (spadek o 0,8 pkt proc.), natomiast Konfederacja jest trzecia i osiągnęła 13 proc. (wzrost o 1,8 pkt proc.).
- Pod progiem wyborczym znalazły się PSL (4,8 proc.), Razem (3,1 proc.) i Polska 2050 (2 proc.), a 4 proc. respondentów nie potrafiło wskazać, na kogo zagłosuje.
Badani, zapytani przez IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski o to, kogo poparliby w wyborach parlamentarnych, najliczniej wskazali Koalicję Obywatelską.
Taką opcję wybrało 32,5 proc., co oznacza wzrost poparcia dla tego ugrupowania o 0,2 pkt proc. w stosunku do badania z przełomu stycznia i lutego.
Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 22,7 proc., który oznacza lekki spadek - o 0,8 pkt proc.
KO na czele, partia Grzegorza Brauna z największym wzrostem poparcia
Podium zamyka Konfederacja, która może liczyć na poparcie 13,0 proc. (wzrost o 1,8 pkt proc.).
Bliska dwucyfrowego wyniku jest z kolei czwarta w zestawieniu Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą głos oddałoby 9,9 proc. ankietowanych. Wynik ten oznacza wzrost o 2,2 pkt proc. - największy w całym zestawieniu.
Piąte miejsce zajmuje Lewica z rezultatem 8,0 proc. (wzrost o 1,4 pkt proc.). Jest to jednocześnie ostania partia w badaniu, która mogłaby liczyć na miejsce w polskim Sejmie.
Nowy sondaż partyjny IBRiS. Jakie formacje nie weszłyby do Sejmu?
Pod progiem wyborczym znalazły się z kolei: PSL, które mogłoby liczyć na 4,8 proc., Razem z wynikiem 3,1 proc. oraz Polska 2050, którą poparłoby 2 proc. badanych.
Przypomnijmy, że próg wyborczy dla partii wynosi 5 proc. (dla koalicji 8 proc.).
4 proc. ankietowanych nie było w stanie wskazać, na kogo oddałoby głos w wyborach parlamentarnych. To wyraźnie mniej niż w poprzednim badaniu, kiedy opcję "Nie wiem/Trudno powiedzieć" wskazało 8 proc.
Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CATI&CAWI w dniach od 13 do 15 lutego 2026 roku na próbie tysiąca osób.