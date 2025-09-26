W skrócie Karol Nawrocki jest liderem sondażu zaufania z wynikiem 48,8 proc. poparcia, notując wzrost od sierpnia.

Na kolejnych pozycjach uplasowali się Radosław Sikorski, Krzysztof Bosak oraz Donald Tusk.

Najmniej zaufania Polacy mają do Jarosława Kaczyńskiego, Szymona Hołowni i Adriana Zandberga.

Zaufanie do prezydenta Karola Nawrockiego w najnowszym sondażu IBRiS przeprowadzonym dla Onetu wyraziło 48,8 proc. ankietowanych. To o 7,5 pkt proc. więcej niż w takim samym badaniu przeprowadzonym w sierpniu. Prezydentowi nie ufa natomiast 40,6 proc., a neutralny stosunek do niego wyraża 10,6 proc. badanych.

Na drugim miejscu w rankingu znalazł się wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, któremu ufa 47,8 proc. Polaków (o 6 pkt proc. więcej niż w sierpniu). Negatywnie wypowiada się o nim 41,4 proc., a 10,1 proc. - neutralnie.

Na podium po raz pierwszy znalazł się również polityk Konfederacji. Mowa tu o Krzysztofie Bosaku, który cieszy się zaufaniem 39,1 proc. ankietowanych. Bosakowi nie ufa 42,6 proc. badanych, a 14 proc. ma o nim neutralne zdanie.

Sondaż zaufania do polityków. Tusk i Mentzen zyskują

Tuż za podium znalazł się premier Donald Tusk, któremu ufa 39 proc. badanych, czyli o 2,6 pkt proc. więcej niż w sierpniu. Szefowi rządu nie ufa natomiast 54,7 proc.

Na dalszych miejscach znaleźli się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (37 proc.), Sławomir Mentzen (34,5 proc.), wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (34,4 proc.), były premier Mateusz Morawiecki (33,9 proc.) oraz Włodzimierz Czarzasty (31,5 proc.). Szczególnie duży wzrost poparcia odnotował lider Konfederacji, któremu ufa o 5,6 pkt proc. więcej osób niż w sierpniowym badaniu.

Komu Polacy nie ufają?

Polacy wskazali również polityków, którym nie ufają. Najgorszy wynik w rankingu zaufania uzyskał prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 58,4 proc. badanych, a ufa 27,9 proc.

Niskim zaufaniem cieszy się również marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który otrzymał 19,3 proc. odpowiedzi pozytywnych, a negatywnych - 45,4 proc. Ankietowani niewiele lepiej ocenili również lidera Razem Adriana Zandberga - 24,7 proc. Polaków stwierdziło, że mu ufa, a 46,4 - że nie.

Spadek zaufania odnotowali również Andrzej Duda, któremu ufa o 3,3 pkt proc. mniej niż w sierpniu oraz Magdalena Biejat, do której zaufanie w stosunku do ubiegłego miesiąca spadło o 6,2 pkt proc. Byłemu prezydentowi ufa obecnie 31 proc. badanych, a polityk Lewicy - 29,6 proc.

