Najnowszy sondaż dla Polsat News. Niepokojący sygnał dla największych partii

Karol Płatek

Koalicja Obywatelska utrzymuje pierwsze miejsce w najnowszym sondażu IBRiS dla Polsat News, ale wynik poparcia dla partii Donalda Tuska spadł poniżej 30 proc. W porównaniu z marcowym badaniem głosy wyborców straciło również Prawo i Sprawiedliwość. Na trzecim miejscu pozostaje Konfederacja, a największy wzrost poparcia odnotowała Lewica.

Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Sławomir Mentzen, Włodzimierz Czarzasty.
Liderzy największych polskich ugrupowań politycznych na tle Sejmu. Sondaż IBRiS dla Polsat News dotyczący poparcia dla partii politycznychFilip Naumienko/REPORTER, Jakub Walasek, JACEK DOMINSKI, Wojciech Olkusnik, Pawel WodzynskiEast News

W skrócie

  • Koalicja Obywatelska ma najwyższe poparcie w najnowszym sondażu, ale jej wynik spadł poniżej 30 proc.
  • Sondaż pokazuje, że Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja zanotowały spadki poparcia, natomiast największy wzrost uzyskała Lewica.
  • Pod progiem wyborczym pozostają Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia Razem i Polska 2050, a liczba niezdecydowanych wzrosła do 8,9 proc.
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W najnowszym sondażu poparcia IBRiS oddanie głosu na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 29,3 proc. badanych. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 23,7 proc., a podium zamyka Konfederacja, na którą chce głosować 13,4 proc. respondentów.

Na kolejnym miejscu znalazła się Lewica z poparciem na poziomie 8,1 proc. Tuż za nią uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej, którą wskazało 8 proc. ankietowanych.

Pod progiem wyborczym znalazły się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 4,2 proc., Partia Razem z poparciem 2,9 proc. oraz Polska 2050, na którą zagłosować chce 1,5 proc. badanych.

Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 8,9 proc.

Z badania wynika, że frekwencja wyniosłaby 64,7 proc.

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W porównaniu z marcowym badaniem IBRiS dla Polsat News Koalicja Obywatelska straciła 1,8 pkt proc. W poprzednim sondażu ugrupowanie Donalda Tuska mogło liczyć na 31,1 proc., a obecnie uzyskało 29,3 proc. wskazań.

Spadek odnotowało również Prawo i Sprawiedliwość. W marcu partiaJarosława Kaczyńskiego miała 24,7 proc. poparcia, a w najnowszym badaniu 23,7 proc. Oznacza to wynik niższy o 1 pkt proc.

Niewielki spadek zanotowała Konfederacja. W marcowym sondażu formację wskazało 13,6 proc. respondentów, obecnie jest to 13,4 proc. To wynik niższy o 0,2 pkt proc.

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Sondaż IBRiS: Lewica z największym wzrostem, Konfederacja Korony Polskiej lekko traci

Największy wzrost poparcia od marca odnotowała Lewica. W poprzednim badaniu na tę formację chciało głosować 6,1 proc. ankietowanych, a obecnie 8,1 proc. To wzrost o 2 pkt proc.

Na piątym miejscu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej. Ugrupowanie Grzegorza Brauna uzyskało 8 proc. poparcia. W marcu było to 8,2 proc., co oznacza spadek o 0,2 pkt proc.

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Sondaż. PSL i Polska 2050 nadal pod progiem wyborczym

Pod progiem wyborczym pozostaje Polskie Stronnictwo Ludowe. W najnowszym badaniu ludowcy uzyskali 4,2 proc. poparcia, czyli o 0,6 pkt proc. mniej niż w marcu, gdy wskazało ich 4,8 proc. respondentów.

Spadek zanotowała również Partia Razem, która uzyskała 2,9 proc. wobec 3,2 proc. w poprzednim badaniu. Minimalnie wzrosło natomiast poparcie dla Polski 2050 - z 1,4 proc. do 1,5 proc.

Wśród badanych wzrósł także odsetek niezdecydowanych. W marcu odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 7 proc. ankietowanych, a obecnie 8,9 proc.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla Polsat News na ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych Polaków. Badanie zrealizowano w dniach 29 maja - 2 czerwca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

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