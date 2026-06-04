Najnowszy sondaż dla Polsat News. Niepokojący sygnał dla największych partii
Koalicja Obywatelska utrzymuje pierwsze miejsce w najnowszym sondażu IBRiS dla Polsat News, ale wynik poparcia dla partii Donalda Tuska spadł poniżej 30 proc. W porównaniu z marcowym badaniem głosy wyborców straciło również Prawo i Sprawiedliwość. Na trzecim miejscu pozostaje Konfederacja, a największy wzrost poparcia odnotowała Lewica.
W skrócie
- Koalicja Obywatelska ma najwyższe poparcie w najnowszym sondażu, ale jej wynik spadł poniżej 30 proc.
- Sondaż pokazuje, że Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja zanotowały spadki poparcia, natomiast największy wzrost uzyskała Lewica.
- Pod progiem wyborczym pozostają Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia Razem i Polska 2050, a liczba niezdecydowanych wzrosła do 8,9 proc.
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W najnowszym sondażu poparcia IBRiS oddanie głosu na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 29,3 proc. badanych. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 23,7 proc., a podium zamyka Konfederacja, na którą chce głosować 13,4 proc. respondentów.
Na kolejnym miejscu znalazła się Lewica z poparciem na poziomie 8,1 proc. Tuż za nią uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej, którą wskazało 8 proc. ankietowanych.
Pod progiem wyborczym znalazły się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 4,2 proc., Partia Razem z poparciem 2,9 proc. oraz Polska 2050, na którą zagłosować chce 1,5 proc. badanych.
Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 8,9 proc.
Z badania wynika, że frekwencja wyniosłaby 64,7 proc.
Najnowszy sondaż partyjny. KO liderem, ale traci poparcie
W porównaniu z marcowym badaniem IBRiS dla Polsat News Koalicja Obywatelska straciła 1,8 pkt proc. W poprzednim sondażu ugrupowanie Donalda Tuska mogło liczyć na 31,1 proc., a obecnie uzyskało 29,3 proc. wskazań.
Spadek odnotowało również Prawo i Sprawiedliwość. W marcu partiaJarosława Kaczyńskiego miała 24,7 proc. poparcia, a w najnowszym badaniu 23,7 proc. Oznacza to wynik niższy o 1 pkt proc.
Niewielki spadek zanotowała Konfederacja. W marcowym sondażu formację wskazało 13,6 proc. respondentów, obecnie jest to 13,4 proc. To wynik niższy o 0,2 pkt proc.
Sondaż IBRiS: Lewica z największym wzrostem, Konfederacja Korony Polskiej lekko traci
Największy wzrost poparcia od marca odnotowała Lewica. W poprzednim badaniu na tę formację chciało głosować 6,1 proc. ankietowanych, a obecnie 8,1 proc. To wzrost o 2 pkt proc.
Na piątym miejscu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej. Ugrupowanie Grzegorza Brauna uzyskało 8 proc. poparcia. W marcu było to 8,2 proc., co oznacza spadek o 0,2 pkt proc.
Sondaż. PSL i Polska 2050 nadal pod progiem wyborczym
Pod progiem wyborczym pozostaje Polskie Stronnictwo Ludowe. W najnowszym badaniu ludowcy uzyskali 4,2 proc. poparcia, czyli o 0,6 pkt proc. mniej niż w marcu, gdy wskazało ich 4,8 proc. respondentów.
Spadek zanotowała również Partia Razem, która uzyskała 2,9 proc. wobec 3,2 proc. w poprzednim badaniu. Minimalnie wzrosło natomiast poparcie dla Polski 2050 - z 1,4 proc. do 1,5 proc.
Wśród badanych wzrósł także odsetek niezdecydowanych. W marcu odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 7 proc. ankietowanych, a obecnie 8,9 proc.
Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla Polsat News na ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych Polaków. Badanie zrealizowano w dniach 29 maja - 2 czerwca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).