W skrócie Koalicja Obywatelska ma najwyższe poparcie w najnowszym sondażu, ale jej wynik spadł poniżej 30 proc.

Sondaż pokazuje, że Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja zanotowały spadki poparcia, natomiast największy wzrost uzyskała Lewica.

Pod progiem wyborczym pozostają Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia Razem i Polska 2050, a liczba niezdecydowanych wzrosła do 8,9 proc.

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W najnowszym sondażu poparcia IBRiS oddanie głosu na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 29,3 proc. badanych. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 23,7 proc., a podium zamyka Konfederacja, na którą chce głosować 13,4 proc. respondentów.

Na kolejnym miejscu znalazła się Lewica z poparciem na poziomie 8,1 proc. Tuż za nią uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej, którą wskazało 8 proc. ankietowanych.

Pod progiem wyborczym znalazły się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 4,2 proc., Partia Razem z poparciem 2,9 proc. oraz Polska 2050, na którą zagłosować chce 1,5 proc. badanych.

Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 8,9 proc.

Z badania wynika, że frekwencja wyniosłaby 64,7 proc.

Najnowszy sondaż partyjny. KO liderem, ale traci poparcie

W porównaniu z marcowym badaniem IBRiS dla Polsat News Koalicja Obywatelska straciła 1,8 pkt proc. W poprzednim sondażu ugrupowanie Donalda Tuska mogło liczyć na 31,1 proc., a obecnie uzyskało 29,3 proc. wskazań.

Spadek odnotowało również Prawo i Sprawiedliwość. W marcu partiaJarosława Kaczyńskiego miała 24,7 proc. poparcia, a w najnowszym badaniu 23,7 proc. Oznacza to wynik niższy o 1 pkt proc.

Niewielki spadek zanotowała Konfederacja. W marcowym sondażu formację wskazało 13,6 proc. respondentów, obecnie jest to 13,4 proc. To wynik niższy o 0,2 pkt proc.

Sondaż IBRiS: Lewica z największym wzrostem, Konfederacja Korony Polskiej lekko traci

Największy wzrost poparcia od marca odnotowała Lewica. W poprzednim badaniu na tę formację chciało głosować 6,1 proc. ankietowanych, a obecnie 8,1 proc. To wzrost o 2 pkt proc.

Na piątym miejscu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej. Ugrupowanie Grzegorza Brauna uzyskało 8 proc. poparcia. W marcu było to 8,2 proc., co oznacza spadek o 0,2 pkt proc.

Sondaż. PSL i Polska 2050 nadal pod progiem wyborczym

Pod progiem wyborczym pozostaje Polskie Stronnictwo Ludowe. W najnowszym badaniu ludowcy uzyskali 4,2 proc. poparcia, czyli o 0,6 pkt proc. mniej niż w marcu, gdy wskazało ich 4,8 proc. respondentów.

Spadek zanotowała również Partia Razem, która uzyskała 2,9 proc. wobec 3,2 proc. w poprzednim badaniu. Minimalnie wzrosło natomiast poparcie dla Polski 2050 - z 1,4 proc. do 1,5 proc.

Wśród badanych wzrósł także odsetek niezdecydowanych. W marcu odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 7 proc. ankietowanych, a obecnie 8,9 proc.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla Polsat News na ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych Polaków. Badanie zrealizowano w dniach 29 maja - 2 czerwca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).





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