Najnowszy sondaż dla Polsat News. KO na czele, PiS nadrabia straty

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

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Największym poparciem wśród Polaków cieszy się Koalicja Obywatelska - wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenia Polsat News. Na drugim miejscu uplasowało się natomiast Prawo i Sprawiedliwość, podium zamyka Konfederacja. Prawicowe partie rosną w siłę - wynika z badania.

Posiedzenie Sejmu w sali plenarnej, posłowie w ławach, godło Polski i flaga w tle
Koalicja Obywatelska na czele sondażu IBRiS dla Polsat NewsJacek Szydlowski Agencja FORUM

W skrócie

  • Koalicja Obywatelska cieszy się najwyższym poparciem wśród badanych, a następne są Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja.
  • W sondażu progu wyborczego nie przekroczyły Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia Razem, Polska 2050 i Centrum.
  • Wyniki sondażu wskazują na niewielki spadek poparcia dla KO i jej koalicjantów oraz wzrost poparcia dla ugrupowań prawicowych.
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Koalicję Obywatelską w najnowszym sondażu IBRiS dla Polsat News popiera 28 proc. badanych. Drugie w zestawieniu Prawo i Sprawiedliwość liczyć może na poparcie na poziomie 24,1 proc. Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 13,7 proc.

Do Sejmu dostałyby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 9 proc. respondentów oraz Lewica z wynikiem 8,2 proc.

Progu wyborczego nie przekroczyłyby natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe (4,1 proc.), Partia Razem (3,1 proc.), Polska 2050 (0,8 proc.) oraz Centrum (0,1 proc.).

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Niezdecydowanych, na którą partię chce oddać głos, jest 8,9 proc. wyborców.

Spada poparcie dla koalicji rządzącej. Opozycja rośnie w siłę

Tym samym poparcie dla KO spadło w porównaniu z poprzednim badaniem przeprowadzonym na zlecenie Polsat News z 4 czerwca. Wtedy partia ta mogła liczyć na 29,3 proc. poparcia.

Spadło również poparcie dla części koalicjantów KO. PSL na początku czerwca mogło liczyć na 4,2 proc., a Polska 2050 na 1,5 proc.

Wzrosło natomiast poparcie dla ugrupowań prawicowych. W poprzednim badaniu PiS uzyskało 23,7 proc., Konfederacja 13,4 proc., a Konfederacja Korony Polskiej - 8 proc. Niewiele wzrosła również liczba chcących głosować na Lewicę. Poprzednio partię tę wskazało 8,1 proc. wyborców. Niewielki wzrost odnotowała również Partia Razem, która w ostatnim badaniu miała 2,9 proc. poparcia.

Z sondażu wynika, że frekwencja w wyborach wyniosłaby 63 proc. osób uprawnionych do głosowania.

Sondaż został przeprowadzony na ogólnopolskiej próbie 1000 osób w dniach 24-27 czerwca 2026 roku. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo, czyli CATI.

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