Najnowszy sondaż dla Polsat News. KO na czele, PiS nadrabia straty

W skrócie Koalicja Obywatelska cieszy się najwyższym poparciem wśród badanych, a następne są Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja.

W sondażu progu wyborczego nie przekroczyły Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia Razem, Polska 2050 i Centrum.

Wyniki sondażu wskazują na niewielki spadek poparcia dla KO i jej koalicjantów oraz wzrost poparcia dla ugrupowań prawicowych.

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Koalicję Obywatelską w najnowszym sondażu IBRiS dla Polsat News popiera 28 proc. badanych. Drugie w zestawieniu Prawo i Sprawiedliwość liczyć może na poparcie na poziomie 24,1 proc. Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 13,7 proc.

Do Sejmu dostałyby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 9 proc. respondentów oraz Lewica z wynikiem 8,2 proc.

Progu wyborczego nie przekroczyłyby natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe (4,1 proc.), Partia Razem (3,1 proc.), Polska 2050 (0,8 proc.) oraz Centrum (0,1 proc.).

Niezdecydowanych, na którą partię chce oddać głos, jest 8,9 proc. wyborców.

Spada poparcie dla koalicji rządzącej. Opozycja rośnie w siłę

Tym samym poparcie dla KO spadło w porównaniu z poprzednim badaniem przeprowadzonym na zlecenie Polsat News z 4 czerwca. Wtedy partia ta mogła liczyć na 29,3 proc. poparcia.

Spadło również poparcie dla części koalicjantów KO. PSL na początku czerwca mogło liczyć na 4,2 proc., a Polska 2050 na 1,5 proc.

Wzrosło natomiast poparcie dla ugrupowań prawicowych. W poprzednim badaniu PiS uzyskało 23,7 proc., Konfederacja 13,4 proc., a Konfederacja Korony Polskiej - 8 proc. Niewiele wzrosła również liczba chcących głosować na Lewicę. Poprzednio partię tę wskazało 8,1 proc. wyborców. Niewielki wzrost odnotowała również Partia Razem, która w ostatnim badaniu miała 2,9 proc. poparcia.

Z sondażu wynika, że frekwencja w wyborach wyniosłaby 63 proc. osób uprawnionych do głosowania.

Sondaż został przeprowadzony na ogólnopolskiej próbie 1000 osób w dniach 24-27 czerwca 2026 roku. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo, czyli CATI.





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