W skrócie Karol Nawrocki zajmuje pierwsze miejsce w najnowszym rankingu zaufania do polityków CBOS, osiągając ponad 50 procent poparcia i notując wzrost zaufania względem poprzedniego badania.

Na kolejnych miejscach znaleźli się Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Radosław Sikorski, a wśród osób budzących największą nieufność są Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun.

W czerwcu częściej odnotowywano wzrosty nieufności niż spadki zaufania, a największe spadki zaufania zanotowano wśród Włodzimierza Czarzastego i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

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Jak wynika z najnowszego rankingu zaufania do polityków Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), w czerwcu politykiem, który cieszył się największym zaufaniem Polaków jest Karol Nawrocki.

Prezydentowi ufa ponad połowa ankietowanych - 53 proc., co oznacza wzrost o pięć punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego badania. Odsetek badanych mających do niego negatywne nastawienie zmniejszył się z kolei o cztery punkty. Jest to największa zmiana w tej kategorii odnotowana w tym miesiącu.

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Ranking zaufania do polityków. Na czele Karol Nawrocki

Podium rankingu uzupełniło dwóch wicepremierów w rządzie Donalda Tuska. Na drugim miejscu znalazł się Władysław Kosiniak-Kamysz, który odnotował taki sam wynik, jak w poprzednim miesiącu - 45 proc. Trzeci jest z kolei Radosław Sikorski, który minimalnie stracił w oczach ankietowany, osiągając 42 proc. (o dwa pp. mniej niż w maju).

Tuż za podium znaleźli się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (40 proc. zaufania) oraz lider Konfederacji Krzysztof Bosak.

Tymczasem na drugim końcu skali, wśród polityków wobec których Polacy są najbardziej nieufni, króluje prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński - nie ufa mu 57 proc. badanych.

Drugie miejsce pod względem braku zaufania zajął stojący na czele Konfederacji Korony Polski Grzegorz Braun (55 proc. nieufności). Bardzo blisko siebie pod tym względem znaleźli się także przywódcy dwóch konkurujących frakcji w PiS - zajmujący trzecie miejsce Przemysław Czarnek (51 proc.) oraz, tuż za nim, Mateusz Morawiecki (50 proc.).

Zmiany w rankingu zaufania. Spadki na prawicy

W czerwcu politycy częściej tracili zaufanie Polaków, niż je zyskiwali, choć zmiany w notowaniach nie są skrajnie duże i wyrażają się raczej wzrostem nieufności niż spadkiem zaufania.

Stosunkowo najwięcej stracili marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (wzrost nieufności o pięć punktów procentowych, spadek zaufania o jeden punkt) oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (wzrost nieufności o cztery punkty, spadek zaufania o dwa punkty).

Najbardziej korzystny bilans uzyskali liderzy rankingu - Karol Nawrocki (średnia ocen +0,58 punktu) oraz Władysław Kosiniak-Kamysz (+0,34). Najbardziej negatywny z kolei: Grzegorz Braun (-1,89) oraz Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek (po -1,65 punktu).





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