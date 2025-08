W ciągu dnia termometry wskażą od 18 stopni Celsjusza do 22 stopni Celsjusza w całym kraju. Na południowym wschodzie lokalnie do 23 stopni Celsjusza, a najchłodniej będzie w rejonach podgórskich - około 17 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. Na północy Polski porywy wyniosą do 65 km/h, a wysoko w Sudetach do 55 km/h.