W skrócie
- Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek spotkał się z estońskim syndykiem i wierzycielami giełdy Zondacrypto, by omówić odzyskiwanie środków z kryptoaktywów.
- Służby zabezpieczyły 11 luksusowych samochodów o wartości czterech mln zł należących do aresztowanej podejrzanej, co jest częścią działań w śledztwie ws. Zondacrypto.
- Prokuratura Krajowa poinformowała, że łączna wartość majątku zabezpieczonego w trakcie trwającego śledztwa przeciwko giełdzie wynosi już ponad 125 mln zł.
- Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak podkreśliła, że nie wszystkie zabezpieczone aktywa będą mogły zostać przeznaczone na roszczenia pokrzywdzonych.
- Śledztwo dotyczące oszustw i prania brudnych pieniędzy w Zondacrypto jest połączone ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka, którego los nie jest znany od 2022 roku.
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Informację o "zacieśnieniu współpracy przy tropieniu przepływów kryptoaktywów" z estońskim syndykiem i przedstawicielami wierzycieli Zondacrypto przekazał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
Szef MS poinformował o spotkaniu, które w środę odbyło się w budynku resortu. Poza Żurkiem wzięli w nim udział także zastępca prokuratora generalnego Jacek Bilewicz, prokuratorzy z Zespołu Śledczego nr 4 Prokuratury Krajowej, estoński syndyk oraz przedstawiciele Komitetu Wierzycieli.
Afera Zondacrypto. Nowe informacje od Waldemara Żurka
"Efekty pracy Zespołu Śledczego nr 4 Prokuratury Krajowej i śląskiej policji widać też w terenie: dziś zabezpieczono 11 luksusowych aut (wartych ok. czterech mln zł) należących do aresztowanej podejrzanej" - napisał polityk na portalu X.
Jak dodał, w śledztwie zabezpieczono już majątek o wartości ponad 125 mln zł. "Robimy wszystko, by jak najwięcej środków wróciło do pokrzywdzonych klientów giełdy" - zapewnił.
Komunikat w tej sprawie opublikowano także na stronie PK. "Głównym tematem rozmów były możliwości współpracy w zakresie identyfikacji i zabezpieczania składników majątkowych, które mogą mieć znaczenie dla zaspokojenia roszczeń pokrzywdzonych klientów giełdy" - przekazano.
11 luksusowych aut zabezpieczone. Nowe informacje ws. Zondacrypto
Rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak podkreśliła, że nie wszystkie środki wchodzące w skład zabezpieczonego majątku pochodzą z korzyści uzyskanych kosztem klientów Zondacrypto.
"Oznacza to, że nie wszystkie zabezpieczone aktywa mogą zostać przeznaczone na zaspokojenie roszczeń pokrzywdzonych klientów giełdy" - wyjaśniła.
Podczas spotkania omówiono także przebieg postępowania upadłościowego spółki BB Trade Estonia, uzgodniono zasady dalszej komunikacji i kierunki współpracy oraz omówiono kwestie prawne związane z dostępem syndyka i przedstawicieli wierzycieli do danych zabezpieczonych w toku śledztwa.
"Postępowanie karne i postępowanie upadłościowe są odrębnymi procedurami i służą realizacji różnych celów" - podkreśliła prok. Adamiak.
Postępowanie ws. Zondacrypto. Trwają działania śledczych
Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia tego roku pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.
Na początku sierpnia postępowanie to zostało połączone ze śledztwem toczącym się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, którego los jest nieznany od marca 2022 r.
W ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto aresztowano m.in. byłego już szefa PKOl Radosława Piesiewicza.
Badany jest też wątek ewentualnej współpracy niektórych polityków z ostatnim właścicielem giełdy, Przemysławem Kralem. Jego obrońcą jest adwokat i poseł KO Roman Giertych.