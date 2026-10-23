W skrócie Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek spotkał się z estońskim syndykiem i wierzycielami giełdy Zondacrypto, by omówić odzyskiwanie środków z kryptoaktywów.

Służby zabezpieczyły 11 luksusowych samochodów o wartości czterech mln zł należących do aresztowanej podejrzanej, co jest częścią działań w śledztwie ws. Zondacrypto.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że łączna wartość majątku zabezpieczonego w trakcie trwającego śledztwa przeciwko giełdzie wynosi już ponad 125 mln zł.

Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak podkreśliła, że nie wszystkie zabezpieczone aktywa będą mogły zostać przeznaczone na roszczenia pokrzywdzonych.

Śledztwo dotyczące oszustw i prania brudnych pieniędzy w Zondacrypto jest połączone ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka, którego los nie jest znany od 2022 roku.

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Informację o "zacieśnieniu współpracy przy tropieniu przepływów kryptoaktywów" z estońskim syndykiem i przedstawicielami wierzycieli Zondacrypto przekazał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Szef MS poinformował o spotkaniu, które w środę odbyło się w budynku resortu. Poza Żurkiem wzięli w nim udział także zastępca prokuratora generalnego Jacek Bilewicz, prokuratorzy z Zespołu Śledczego nr 4 Prokuratury Krajowej, estoński syndyk oraz przedstawiciele Komitetu Wierzycieli.

Afera Zondacrypto. Nowe informacje od Waldemara Żurka

"Efekty pracy Zespołu Śledczego nr 4 Prokuratury Krajowej i śląskiej policji widać też w terenie: dziś zabezpieczono 11 luksusowych aut (wartych ok. czterech mln zł) należących do aresztowanej podejrzanej" - napisał polityk na portalu X.

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Jak dodał, w śledztwie zabezpieczono już majątek o wartości ponad 125 mln zł. "Robimy wszystko, by jak najwięcej środków wróciło do pokrzywdzonych klientów giełdy" - zapewnił.

Komunikat w tej sprawie opublikowano także na stronie PK. "Głównym tematem rozmów były możliwości współpracy w zakresie identyfikacji i zabezpieczania składników majątkowych, które mogą mieć znaczenie dla zaspokojenia roszczeń pokrzywdzonych klientów giełdy" - przekazano.

11 luksusowych aut zabezpieczone. Nowe informacje ws. Zondacrypto

Rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak podkreśliła, że nie wszystkie środki wchodzące w skład zabezpieczonego majątku pochodzą z korzyści uzyskanych kosztem klientów Zondacrypto.

"Oznacza to, że nie wszystkie zabezpieczone aktywa mogą zostać przeznaczone na zaspokojenie roszczeń pokrzywdzonych klientów giełdy" - wyjaśniła.

Podczas spotkania omówiono także przebieg postępowania upadłościowego spółki BB Trade Estonia, uzgodniono zasady dalszej komunikacji i kierunki współpracy oraz omówiono kwestie prawne związane z dostępem syndyka i przedstawicieli wierzycieli do danych zabezpieczonych w toku śledztwa.

"Postępowanie karne i postępowanie upadłościowe są odrębnymi procedurami i służą realizacji różnych celów" - podkreśliła prok. Adamiak.

Postępowanie ws. Zondacrypto. Trwają działania śledczych

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia tego roku pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Na początku sierpnia postępowanie to zostało połączone ze śledztwem toczącym się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, którego los jest nieznany od marca 2022 r.

W ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto aresztowano m.in. byłego już szefa PKOl Radosława Piesiewicza.

Badany jest też wątek ewentualnej współpracy niektórych polityków z ostatnim właścicielem giełdy, Przemysławem Kralem. Jego obrońcą jest adwokat i poseł KO Roman Giertych.



