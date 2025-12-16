W skrócie W 2024 roku znacząco spadła liczba osób, przyjmujących sakrament bierzmowania. Mniej udzielono także chrztów.

Spadła także liczba powołań - wynika z najnowszych danych statystycznych opublikowanych przez Kościół katolicki.

Lekko wzrosła natomiast frekwencja na mszach oraz liczba osób, przystępujących do komunii świętej.

Konferencja Episkopatu Polski przedstawiła we wtorek "Rocznik Statystyczny Kościoła Katolickiego", obejmujący dane z 2024 r.

W ocenie prof. Marcina Jewdokimowa, dyrektora Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, najnowsza odsłona raportu potwierdza dwa trendy przemian w polskim Kościele.

Kościół w Polsce. Najnowsze dane i dwa trendy

- Pierwszy trend, potwierdzony przez statystyki z roku 2024, to zmniejszanie się szeregów Kościoła instytucjonalnego, tj. liczby księży, zakonników i zakonnic. Drugi trend, potwierdzony przez statystyki z 2024 roku, dotyczy społeczeństwa - stabilizują się statystyki dotyczące praktyk religijnych - powiedział prof. Jewdokimow.

Z danych wynika, że wskaźnik dominicantes, czyli osób chodzących w niedzielę do kościoła, wynosił 29,6 proc., co stanowi wzrost o 0,57 p. proc. do 2023 r., kiedy wynosił 29,2 proc. (2022 r. - 29,5 proc., 2021 r. - 28,3 proc.).

Wzrósł także wskaźnik communicantes, czyli osób przystępujących do komunii świętej i wyniósł 14,6 proc. Jest to 0,6 p. proc. więcej niż w 2023 r., kiedy wynosił 14 proc. (2022 -m13,9 proc., 2021 r. - 12,9 proc.).

- Trend zmian odnotowany jest w niemal wszystkich diecezjach w Polsce. Przed pandemią COVID-19 wskaźniki wynosiły odpowiednio: dominicantes 36,9 proc., a communicantes 16,7 proc. - zwrócił uwagę w czasie konferencji dyrektor ISKK.

Kościół z problemami. Spadek liczby udzielonych sakramentów

Z danych rocznika wynika też, że największy spadek odnotowano w przypadku sakramentu bierzmowania.

W 2024 r. przyjęło go blisko 213 tys. osób (spadek o 27,6 p. proc. do roku 2023). Najwięcej osób przystąpiło do bierzmowania w archidiecezji katowickiej (11 850) i krakowskiej (10 688) oraz diecezji tarnowskiej (9991); najmniej w diecezjach drohiczyńskiej (1391), ełckiej (2224) i zamojsko-lubaczowskiej (2607).

Sakrament chrztu św. w ub. roku udzielono 247,2 tys. osobom, czyli o 7,5 p. proc. mniej niż w roku poprzednim. Najwięcej w archidiecezjach katowickiej (15 188), poznańskiej (14 188) i krakowskiej (13 564). Najmniej - w drohiczyńskiej (1391), świdnickiej (2446) i elbląskiej (2794).

Do pierwszej komunii św. przystąpiło prawie 320 tys. osób (spadek o 1,5 p. proc. względem 2023 roku). Najwięcej w archidiecezji krakowskiej (18 tys. 175) i warszawskiej (15 832). Najmniej w diecezji drohiczyńskiej (1686) i toruńskiej (2057).

Sakrament małżeństwa został udzielony 68,3 tys. parom, co stanowi spadek o 11,6 p. proc. w stosunku do 2023 r. Najwięcej tych sakramentów udzielono w archidiecezji krakowskiej (4297), a najmniej w diecezji drohiczyńskiej (634).

Spada liczba księży. Dane nie pozostawiają wątpliwości

Raport Kościoła w Polsce podaje, że liczba księży, przypisanych do diecezji i eparchii w 2024 r., wynosiła 23 274 (2023 r. - 23 612 duchownych). Najwyższą liczbę księży zanotowano w diecezji tarnowskiej - 1465. Z kolei najmniejszymi diecezjami pod względem liczby księży (nie wliczając ordynariatu polowego Wojska Polskiego) były diecezja drohiczyńska - 245 duchownych.

Według rocznika w 2024 r. w parafiach w Polsce pracowało 18 170 kapłanów. Rok wcześniej było ich 18 553. Ponownie zanotowano także spadek liczby alumnów w seminariach diecezjalnych z 1039 w 2023 r. do 984 w 2024 r.

Nieznacznie, do 15 359 osób, spadła także liczba sióstr zakonnych w Polsce. Zmniejszyła się także liczba domów zakonnych z 1950 do 1926. Najliczniejszym żeńskim zgromadzeniem były służebniczki NMP (starowiejskie) - 773, nazaretanki (631) i elżbietanki (598 sióstr).

Z rocznika wynika, że w 2024 r. było 7123 członków męskich zakonów, zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego. Najliczniejszymi okazali się redemptoryści, dominikanie i salezjanie.

Kościół w Polsce. Wzrosła liczba parafii

W 2024 roku w Polsce było 10 352 parafii, o osiem więcej niż w 2023 r., w tym 9 664 diecezjalnych i 688 zakonnych.

Autorzy rocznika poinformowali, że w roku szkolnym 2024/2025 na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych uczęszczało 75,6 proc uczniów. W roku szkolnym 2023/2024 było 78,6 proc., a w 2022/2023 - 80,3 proc. W przedszkolach uczęszczało 82 proc. dzieci. W szkołach podstawowych - 86,4 proc., w technikach - 54,2 proc. i w liceach - 48,1 proc.

Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii w szkole zanotowano w archidiecezji tarnowskiej (96,1 proc.), przemyskiej (95,8 proc.) i pelplińskiej (94,5 proc.). Najmniejszy - w archidiecezji warszawskiej (53,3 proc.), szczecińsko-kamieńskiej (59,1 proc.) i we wrocławskiej (59,9 proc.).

