Najnowsze dane z Kościoła. Drastyczny spadek i dwa trendy przemian
Sakrament bierzmowania w 2024 r. przyjęło niespełna 213 tys. osób, co stanowi spadek o prawie 30 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego roku - wynika z najnowszych danych, opublikowanych w "Roczniku Statystycznym Kościoła Katolickiego". Jak dodano, spadła także liczba chrztów i powołań. Natomiast w 2024 r. lekko wzrosła frekwencja na mszach.
W skrócie
- W 2024 roku znacząco spadła liczba osób, przyjmujących sakrament bierzmowania. Mniej udzielono także chrztów.
- Spadła także liczba powołań - wynika z najnowszych danych statystycznych opublikowanych przez Kościół katolicki.
- Lekko wzrosła natomiast frekwencja na mszach oraz liczba osób, przystępujących do komunii świętej.
Konferencja Episkopatu Polski przedstawiła we wtorek "Rocznik Statystyczny Kościoła Katolickiego", obejmujący dane z 2024 r.
W ocenie prof. Marcina Jewdokimowa, dyrektora Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, najnowsza odsłona raportu potwierdza dwa trendy przemian w polskim Kościele.
Kościół w Polsce. Najnowsze dane i dwa trendy
- Pierwszy trend, potwierdzony przez statystyki z roku 2024, to zmniejszanie się szeregów Kościoła instytucjonalnego, tj. liczby księży, zakonników i zakonnic. Drugi trend, potwierdzony przez statystyki z 2024 roku, dotyczy społeczeństwa - stabilizują się statystyki dotyczące praktyk religijnych - powiedział prof. Jewdokimow.
Z danych wynika, że wskaźnik dominicantes, czyli osób chodzących w niedzielę do kościoła, wynosił 29,6 proc., co stanowi wzrost o 0,57 p. proc. do 2023 r., kiedy wynosił 29,2 proc. (2022 r. - 29,5 proc., 2021 r. - 28,3 proc.).
Wzrósł także wskaźnik communicantes, czyli osób przystępujących do komunii świętej i wyniósł 14,6 proc. Jest to 0,6 p. proc. więcej niż w 2023 r., kiedy wynosił 14 proc. (2022 -m13,9 proc., 2021 r. - 12,9 proc.).
- Trend zmian odnotowany jest w niemal wszystkich diecezjach w Polsce. Przed pandemią COVID-19 wskaźniki wynosiły odpowiednio: dominicantes 36,9 proc., a communicantes 16,7 proc. - zwrócił uwagę w czasie konferencji dyrektor ISKK.
Kościół z problemami. Spadek liczby udzielonych sakramentów
Z danych rocznika wynika też, że największy spadek odnotowano w przypadku sakramentu bierzmowania.
W 2024 r. przyjęło go blisko 213 tys. osób (spadek o 27,6 p. proc. do roku 2023). Najwięcej osób przystąpiło do bierzmowania w archidiecezji katowickiej (11 850) i krakowskiej (10 688) oraz diecezji tarnowskiej (9991); najmniej w diecezjach drohiczyńskiej (1391), ełckiej (2224) i zamojsko-lubaczowskiej (2607).
Sakrament chrztu św. w ub. roku udzielono 247,2 tys. osobom, czyli o 7,5 p. proc. mniej niż w roku poprzednim. Najwięcej w archidiecezjach katowickiej (15 188), poznańskiej (14 188) i krakowskiej (13 564). Najmniej - w drohiczyńskiej (1391), świdnickiej (2446) i elbląskiej (2794).
Do pierwszej komunii św. przystąpiło prawie 320 tys. osób (spadek o 1,5 p. proc. względem 2023 roku). Najwięcej w archidiecezji krakowskiej (18 tys. 175) i warszawskiej (15 832). Najmniej w diecezji drohiczyńskiej (1686) i toruńskiej (2057).
Sakrament małżeństwa został udzielony 68,3 tys. parom, co stanowi spadek o 11,6 p. proc. w stosunku do 2023 r. Najwięcej tych sakramentów udzielono w archidiecezji krakowskiej (4297), a najmniej w diecezji drohiczyńskiej (634).
Spada liczba księży. Dane nie pozostawiają wątpliwości
Raport Kościoła w Polsce podaje, że liczba księży, przypisanych do diecezji i eparchii w 2024 r., wynosiła 23 274 (2023 r. - 23 612 duchownych). Najwyższą liczbę księży zanotowano w diecezji tarnowskiej - 1465. Z kolei najmniejszymi diecezjami pod względem liczby księży (nie wliczając ordynariatu polowego Wojska Polskiego) były diecezja drohiczyńska - 245 duchownych.
Według rocznika w 2024 r. w parafiach w Polsce pracowało 18 170 kapłanów. Rok wcześniej było ich 18 553. Ponownie zanotowano także spadek liczby alumnów w seminariach diecezjalnych z 1039 w 2023 r. do 984 w 2024 r.
Nieznacznie, do 15 359 osób, spadła także liczba sióstr zakonnych w Polsce. Zmniejszyła się także liczba domów zakonnych z 1950 do 1926. Najliczniejszym żeńskim zgromadzeniem były służebniczki NMP (starowiejskie) - 773, nazaretanki (631) i elżbietanki (598 sióstr).
Z rocznika wynika, że w 2024 r. było 7123 członków męskich zakonów, zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego. Najliczniejszymi okazali się redemptoryści, dominikanie i salezjanie.
Kościół w Polsce. Wzrosła liczba parafii
W 2024 roku w Polsce było 10 352 parafii, o osiem więcej niż w 2023 r., w tym 9 664 diecezjalnych i 688 zakonnych.
Autorzy rocznika poinformowali, że w roku szkolnym 2024/2025 na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych uczęszczało 75,6 proc uczniów. W roku szkolnym 2023/2024 było 78,6 proc., a w 2022/2023 - 80,3 proc. W przedszkolach uczęszczało 82 proc. dzieci. W szkołach podstawowych - 86,4 proc., w technikach - 54,2 proc. i w liceach - 48,1 proc.
Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii w szkole zanotowano w archidiecezji tarnowskiej (96,1 proc.), przemyskiej (95,8 proc.) i pelplińskiej (94,5 proc.). Najmniejszy - w archidiecezji warszawskiej (53,3 proc.), szczecińsko-kamieńskiej (59,1 proc.) i we wrocławskiej (59,9 proc.).