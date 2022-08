Polska Zalane posesje i brak prądu. Kilkaset interwencji strażaków po nawałnicach

Z najnowszych prognoza IMGW wynika, że burze mogą występować dziś w centrum i na wschodzie Polski. "Stosunkowo najliczniejsze wystąpienie burz spodziewane jest na południu Polski, na pozostałym obszarze będą to przeważnie pojedyncze zjawiska" - podaje instytut.

Dziś burze i deszcz. IMGW: To będzie główne zagrożenie

Synoptycy wskazują również na zjawisko, które może stanowić dziś największe zagrożenie. "Ze względu na wysoką wodność powietrza oraz powolne przemieszczenie się burz, głównym zagrożeniem będą silne opady deszczu" - informują.



Najintensywniej padać będzie na południu - do 40 mm. Chwilami jednak ulewy mogą być jeszcze większe - natężenie może przekraczać 10 mm na 10 min. "Na pozostałym obszarze wysokość opadów miejscami też może być znacząca i sięgać 20-30 mm" - czytamy w prognozie IMGW.

Burzom i ulewom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 70 km/h oraz opady niewielkiego gradu - o średnicy do 2 cm.

Pogoda w nocy? Alert RCB dla trzech województw

Podobna pogoda przewidywana jest na noc. Jednak wtedy strefa burz będzie przemieszczać się na zachód i stopniowo zanikać. Najdłużej utrzyma się na południu kraju. Tam też największym zagrożeniem pozostaną intensywne opady deszczu - punktowo do 30 mm.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenie przed ulewnymi deszczami i burzami do mieszkańców trzech województw: opolskiego, małopolskiego oraz części śląskiego.

"Uwaga! Dziś i w nocy (22/23.08) ulewny deszcz i burze. Unikaj otwartych przestrzeni, nie chowaj się pod drzewami." - napisano w alercie.

Pogoda na jutro: Znów burze. Uwaga na ulewny deszcz

IMGW przedstawił już także burzową prognozę na jutro. We wtorek burze będą występować na obszarze od Śląska, Małopolski i Podkarpacia, przez centrum, po wschodnie Pomorze i Warmię.

Według danych instytutu największym zagrożeniem jutro pozostaną opady deszczu. "Głównym zagrożeniem będą opady deszczu. Burzom na ogół towarzyszyć będą opady deszczu do 20-25 mm, jednak lokalnie (zwłaszcza na obszarach górskich Karpat) może dojść do kumulacji większych sum opadów, do około 35 mm" - czytamy w prognozie.

Burzom we wtorek mogą towarzyszyć także porywy wiatru do 75 km/h oraz opady grady - na szczęście niewielkiego, o średnicy do 3 cm.