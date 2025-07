Głosy o tym, że Miłosz Motyka ma otrzymać w ramach rekonstrukcji rządu funkcję ministra energetyki, pojawiły się już w połowie lipca . Źródło Interii potwierdzało wtedy, że obecny wiceminister klimatu i środowiska jest wysoko na giełdzie nazwisk do objęcia tego stanowiska.

Otrzymanie superresortu energetyki jest dużym sukcesem PSL . Oznacza bowiem, że partia ta, jako jedyna nie poniesie strat w wyniku rekonstrukcji rządu. Do tej pory ludowcy mieli cztery ministerstwa: obrony narodowej, infrastruktury, rolnictwa oraz rozwoju i technologii.

Rekonstrukcja ominęła MON i MI. W ministerstwie rolnictwa doszło do zamiany Czesława Siekierskiego na jednego z jego zastępców Stefana Krajewskiego, natomiast ministerstwo rozwoju i technologii zostało zlikwidowane, ale w zamian PSL otrzyma resort energetyczny.

Rekonstrukcja rządu 2025. Miłosz Motyka. To były przewodniczący młodzieżówki PSL

Miłosz Motyka we wrześniu skończy 33 lata, co oznacza, że będzie on najmłodszym ministrem w składzie rządu. Pochodzący z Myślenic w województwie małopolskim polityk jest absolwentem inżynierii środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.