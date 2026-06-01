W skrócie Ponad jedna czwarta respondentów w sondażu IBRiS uznała Karola Nawrockiego za najlepszego prezydenta Polski po 1989 roku, jednak wyprzedzili go Aleksander Kwaśniewski i Lech Kaczyński.

W badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski prezydenturę Karola Nawrockiego więcej ankietowanych oceniło go negatywnie niż pozytywnie.

Karol Nawrocki znalazł się na pierwszym miejscu rankingu zaufania CBOS z wynikiem 48 procent, choć mniej niż połowa ankietowanych wskazała go jako najbardziej zaufanego polityka.

W badaniu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" ankietowani zostali zapytani o to, kto ich zdaniem był najlepszym prezydentem Polski po 1989 r. Na pierwszym miejscu, uzyskując 40,8 proc. głosów, znalazł się Aleksander Kwaśniewski. Na drugim miejscu, z wynikiem 23,5 proc., uplasował się Lech Kaczyński.

Trzecie miejsce przypadło Karolowi Nawrockiemu. Urzędujący prezydent po roku w Pałacu Prezydenckim uzyskał 21,1 proc. głosów.

Polacy wskazali najlepszego prezydenta po 1989 r. Podium zamyka Karol Nawrocki

W badaniu widać duże różnice pomiędzy najpopularniejszymi prezydentami, którzy znaleźli się na podium, a pozostałymi. O ile Nawrocki uzyskał ponad 1/5 głosów, tak czwartego w rankingu Lecha Wałęsę wskazało 3,8 proc. ankietowanych.

Nawrocki wypada także zdecydowanie lepiej niż Andrzej Duda, który znalazł się na piątym miejscu z wynikiem 2,4 proc. Najsłabiej ocenianymi prezydentami są Bronisław Komorowski (1,7 proc.) oraz Wojciech Jaruzelski (0,1 proc.).

Badanie IBRiS dla "Rzeczpospolitej" zostało przeprowadzone w dniach 22-23 maja na próbie 1067 badanych.

Sondaż. Polacy ocenili prezydenturę Karola Nawrockiego

W poniedziałek opublikowane zostały także wyniki najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, w którym ankietowani pytali o ocenę dotychczasowej prezydentury Karola Nawrockiego. 50,1 proc. badanych ocenia rok Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim negatywnie, a 48,2 proc. pozytywnie.

Zdecydowanie negatywnie dotychczasową prezydenturę Nawrockiego oceniło 23,4 proc., odpowiedź "raczej negatywnie" wybrało 26,7 proc. ankietowanych. 23,6 proc. zdecydowanie pozytywnie ocenia prezydenturę, a 24,6 proc. raczej pozytywnie. 1,7 proc. badanych nie ma w tej sprawie wyrobionej opinii.

W badaniach dla WP utrzymuje się tendencja zapoczątkowana wiosną - Karola Nawrockiego negatywnie ocenia więcej niż połowa badanych, choć przez więcej niż pierwsze pół roku prezydentury było odwrotnie.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono na próbie 1000 osób 28 i 29 maja 2026 r. metodą CAWI i CATI.

Nawrocki lepszy niż Duda? Polacy ocenili prezydentów w rankingu

Odpowiedzi ankietowanych w obu badaniach idą w parze z odczytami rankingów zaufania. W badaniu CBOS w maju na szczycie ponownie znalazł się Karol Nawrocki, uzyskując 48 proc. głosów ankietowanych. Za nim uplasowali się Władysław Kosiniak-Kamysz (45 proc.) oraz Radosław Sikorski (44 proc.).

Choć prezydent cieszy się nadal najwyższym zaufaniem spośród wszystkich aktorów sceny politycznej, to w stosunku do poprzednich odsłoń badań CBOS, jego popularność maleje.

W maju drugi miesiąc z rzędu jako najbardziej zaufanego polityka wskazała go mniej niż połowa ankietowanych. Na tym samym poziomie co w kwietniu - 38 proc. - utrzymuje się odsetek deklarujących brak zaufania do głowy państwa.





