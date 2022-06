Jak czytamy w raporcie za 2021 rok - prawie 85 proc. kąpielisk na terenie Europy spełniało najbardziej rygorystyczne unijne wymogi dotyczące jakości wody. W rankingu uwzględniono państwa członkowskie UE, Albanię i Szwajcarię.

Austria na czele rankingu

Monitoringowi poddano 21 859 kąpielisk. Europejska Agencja Środowiska odnotowała, że najlepsza sytuacja w tym zakresie panuje w Austrii, która może się poszczycić wskaźnikiem 97,7 proc. Oznacza to, że zdecydowana większość kąpielisk na terenie tego kraju ma wodę najwyższej jakości, bez żadnych zanieczyszczeń.

Kolejna na liście jest Malta (96,6 proc.), tuż za nią Grecja (95,8 proc.) i Chorwacja (95,7 proc.). Wskaźniki przekraczające 90 proc. odnotowały także Cypr, Dania i Niemcy. Nieco poniżej 90 proc. notują Bułgaria, Litwa, Portugalia, Finlandia, Włochy i Hiszpania.

Polska zamyka listę

Z przygotowanego przez Agencję zestawienia wynika, że na ostatnim miejscu plasuje się Polska. Wskaźnik przydatności wód do kąpieli to zaledwie 44,5 proc. Jest to jednocześnie także jedyny kraj, który osiąga wynik mniejszy niż 50 proc. Jedynie Słowacja notuje wynik plasujący ją na granicy - 50 proc.

Trzecie od końca miejsce zajmują Węgry, jednak tu wskaźnik jest zdecydowanie lepszy - 60,2 proc. Ponad 60 proc. zanotowały także Estonia i Albania.