W skrócie Barbara Nowacka została oceniona jako najgorszy minister w rządzie Donalda Tuska według sondażu SW Research dla "Wprost".

Na drugim miejscu ex aequo znaleźli się Radosław Sikorski oraz Waldemar Żurek, a trzecie miejsce zajęła Paulina Hennig-Kloska.

34,3 proc. ankietowanych nie było w stanie wskazać nazwiska najgorszego ministra.

W sondażu SW Research dla "Wprost" poproszono Polaków o wskazanie najgorszego ministra w rządzie premiera Donalda Tuska.

Pierwsze miejsce z wynikiem 10,3 proc. zajęła Barbara Nowacka. Minister edukacji jako jedyna przekroczyła próg 10 proc. głosów, z kilkupunktową przewagą nad pozostałymi członkami Rady Ministrów.

Na drugim miejscu uplasowali się ex aequo minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (po 6,9 proc. głosów). Ostatnie miejsce na podium przypadło minister klimatu i środowiska Paulinie Hennig-Klosce (5,9 proc.).

Polacy ocenili ministrów. Ranking najgorzej postrzeganych członków rządu

Dalej, na czwartym miejscu, znalazła się minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda (5,1 proc.), a piątą pozycję zajął szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (4,5 proc.).

Pierwszą dziesiątkę najgorzej ocenianych polityków rządu uzupełnili kolejno: minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (3,6 proc.), minister finansów i gospodarki Andrzej Domański (3 proc.), szef MSWiA Marcin Kierwiński (2,6 proc.), minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (2,5 proc.) oraz minister energii Miłosz Motyka (1,9 proc.).

Zobacz również: Dorota Hilger

Nazwiska ich zdaniem najgorszego ministra nie było w stanie wskazać 34,3 proc. ankietowanych sondażu dla "Wprost".

Badanie zostało zrealizowane w dniach 24-25 marca 2026 r. metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. Przeprowadzono 811 wywiadów z reprezentatywną próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

Ocena premiera Donalda Tuska. Większość krytyczna

W połowie marca natomiast ukazały się wyniki sondażu IBRiS dla Onetu, w którym zapytano Polaków o ogólną ocenę działania szefa rządu.

Premier Donald Tusk zebrał wówczas łącznie 38,2 proc. pozytywnych ocen, w tym 12,6 proc. "zdecydowanie dobrych". Z kolei negatywnie oceniło go 60,3 proc. ankietowanych, z czego 31,1 proc. "zdecydowanie źle".

1,5 procent ankietowanych nie było w stanie jednoznacznie ocenić działalności szefa rządu.

Europoseł KO o relacjach Polski z USA: Nasze 123 kontrakty wojskowe dają pracę w 15 stanach Polsat News Polsat News