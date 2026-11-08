W skrócie W sobotnim zamachu na Rynku Głównym w Krakowie zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych.

Zagraniczne media podkreślają, że sprawca miał mieć radykalne, skrajnie prawicowe poglądy, a samo zdarzenie określają jako jedną z najgorszych strzelanin w Polsce od dekad.

Dziennikarze z zagranicy zwrócili uwagę, że w związku z tragedią w Polsce ogłoszono dwudniową żałobę narodową, a przedstawiciele władz oraz zagraniczni politycy wyrazili solidarność z rodzinami ofiar i Polakami.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W sobotę uzbrojony 24-latek wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień do znajdujących się tam osób. Sprawcą okazał się Michał O. pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego.

W wyniku ataku życie straciło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym sprawca. Zamach nie umknął uwadze zagranicznych mediów, które od soboty relacjonują zdarzenia dziejące się w Krakowie.

Brytyjskie media o zamachu w Krakowie. "Tętniący życiem centralny punkt miasta"

Zamach w Krakowie opisał między innymi brytyjski nadawca BBC. Stacja na swojej stronie internetowej zwróciła uwagę, że sprawcą ataku miał być "uzbrojony mężczyzna podejrzewany o powiązania ze skrajną prawicą".

BBC, relacjonując zamach, podkreśliło, że doszło do niego w "drugim co wielkości mieście w Polsce", a konkretniej na krakowskim Rynku Głównym - "tętniącym życiem centralnym punkcie miasta, popularnym wśród turystów".

Wydarzenia z Krakowa opisał też brytyjski dziennik "The Guardian", który w niedzielę rano poinformował, że w zdarzeniu zginął obywatel Wielkiej Brytanii. Gazeta zaznaczyła przy tym, że wśród rannych znalazło się w sumie pięciu zagranicznych obywateli. Były to osoby z Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemiec, Portugalii i Rosji.

"The Guardian" ponadto - podobnie jak BBC - powołał się na słowa szefa polskiego MSWiA Marcina Kierwińskiego, który ujawnił, że sprawcę miały "fascynować ideologie prawicowe, a jego poglądy były 'bardzo radykalne' i 'ultranacjonalistyczne'".

Zamach w Krakowie. Amerykańskie media piszą o "szaleńczej strzelaninie"

Do zdarzenia odniosły się również amerykańskie media. Stacja CNN przekazała, że "po szaleńczej strzelaninie w Krakowie zginęło sześć osób, a w domu podejrzanego znaleziono kolejne trzy ciała".

Stacja zwróciła uwagę, że sprawca zdarzenia "przeszedł kilka operacji", a jego stan określany jest jako "stabilny, ale bardzo krytyczny". CNN podkreśliło ponadto, że w zdarzeniu ranne zostały również dwa konie, które ciągnęły dorożki w centrum miasta. "Oba konie żyją, zostały opatrzone przez weterynarza i zabrane z tego obszaru" - czytamy.

Agencja Associated Press (AP) podała natomiast, że "Polacy opłakują ofiary rzadkiego masowego zabójstwa" oraz podkreśliła, że władze twierdzą, iż napastnik miał "skrajnie prawicowe poglądy".

AP dodała, że w Polsce rozpoczęła się dwudniowa żałoba narodowa. "Do wieczora żałobnicy zostawili znicze ku pamięci ofiar. W niedzielny poranek rynek pozostał częściowo zamknięty, ponieważ władze kontynuowały śledztwo" - podała agencja.

"To najgorsza strzelanina w Polsce od dziesięcioleci"

Wzmianek o sytuacji w Krakowie nie zabrakło też u naszych zachodnich sąsiadów. Niemiecki "Der Spiegel" zaznaczył, że "to najgorsza strzelanina w Polsce od dziesięcioleci".

Tygodnik, poza podstawowymi informacjami dotyczącymi wydarzenia, zwrócił też uwagę na reakcje polityków. Przywołał w tym kontekście m.in. apel Donalda Tuska, aby nie czynić z tej tragedii "narzędzia gier politycznych", czy wezwanie Karola Nawrockiego do "pełnego wyjaśnienia okoliczności tych dramatycznych wydarzeń".

"Der Spiegel" podkreślił też, że głos w sprawie tragedii zabrał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który wyraził "głęboki smutek" i podkreślił, że "Niemcy wspierają Polskę jako przyjaciel i partner w tych trudnych czasach". Z kolei szef MSZ Niemiec Johann Wadephul napisał, że Niemcy "solidaryzują się z Polską".

Dodajmy, ze wydarzenia w Krakowie relacjonują też skandynawskie media. Szwedzki nadawca SVT poinformował o tym, co dokładnie się wydarzyło oraz podkreślił, że sprawca "nie miał powiązań z wojskiem". Z kolei fińska stacja YLE - podobnie jak inne zagraniczne media - zaznaczyła, że podejrzany o strzelaninę miał być "zafascynowany ideologią skrajnie prawicową".



